Ринок пального в Україні: експерт пояснив, про що свідчать поточні ціни

В Україні ринок пального наразі збалансувався, а ціни відповідають реальному попиту і пропозиції. Водночас прогнозувати їх подальші зміни складно через нестабільність на світових ринках.

Про це заявив експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі «Новини Live».

За словами директора компанії «А-95», від початку повномасштабної війни ціни на пальне пережили кілька різких хвиль. Спочатку вони зросли майже вдвічі — до 1500 доларів за тонну, згодом знизилися до 1000 доларів, а пізніше знову піднялися приблизно до 1200 доларів.

Попри таку волатильність, український ринок пального зміг вирівнятися. Нині ситуація свідчить про поступову стабілізацію.

Куюн зазначає, що протягом останніх тижнів оптові ціни навіть нижчі за роздрібні. Різниця між ними повернулася до показників, які були характерні для ринку до повномасштабної війни.

«Це говорить про те, що ринок перебуває у рівновазі. Ті ціни, які є сьогодні, є ринковими», — завершив Куюн.

Як зазначалося, у другому кварталі 2026 року ціни на пальне в Україні залишатимуться високими та залежатимуть насамперед від світових котирувань на нафту і валютного курсу, а також від податкових чинників і маржі АЗС. Експерти розглядають різні сценарії: від відносної стабілізації до різкого зростання, зокрема у разі подорожчання нафти можливий психологічну позначку близько 100 грн за літр. Водночас навіть за сприятливих умов суттєвого здешевлення найближчим часом не очікується. Традиційно, дороговизна пального й надалі тиснутиме на ціни товарів і послуг.