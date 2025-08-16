Ринок праці після війни: на кого полюватимуть роботодавці

Будівельник / © pixabay.com

Реклама

Український бізнес розвивається навіть в умовах війни. У повоєнній Україні найпопулярнішими професіями будуть ті, які пов’язані з відновленням країни. Так, роботодавці матимуть гостру потребу в робітниках, а також у фахівцях у сфері будівництва та телекомунікацій.

Про це повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

З її слів, після завершення війни в Україні економіка потребуватиме відновлення в усіх секторах, що неминуче створить високий попит на робочу силу.

Реклама

За прогнозами Всесвітнього економічного форуму, викладеними у звіті Future of Jobs Report 2025, провідними напрямами залишаться технологічні спеціальності, зокрема ті, що пов’язані з аналізом даних, автоматизацією та розробкою інноваційних рішень.

Серед найперспективніших вакансій майбутнього:

спеціаліст з фінансового інжинірингу

експерт з машинного навчання

розробник DataOps

аналітик віртуальної та доповненої реальності

інші ІТ-фахівці, здатні працювати з великими даними та штучним інтелектом

Зростаючий попит на цифрові професії зумовлений тим, що майже всі галузі економіки переходять на автоматизовані процеси та потребують спеціалістів, які можуть швидко впроваджувати та підтримувати технологічні рішення. Попри технічний прогрес, людський фактор залишиться критично важливим.

Особливої цінності набудуть професії, орієнтовані на взаємодію з людьми та підтримку їхнього добробуту.

Реклама

Серед таких спеціальностей:

викладачі та тренери

лікарі, медсестри та реабілітологи

соціальні працівники

коучі та фахівці з професійного розвитку

Після закінчення війни будівельна галузь, агросектор і промисловість переживатимуть підйом.

Попит збережеться на:

будівельників

працівників харчової промисловості

водіїв

фахівців з обслуговування верстатів з програмним керуванням

електрогазозварників

токарів

Раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні зросла на 24,1% і становила 23 460 гривень.