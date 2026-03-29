Рись Степан з Київського зоопарку так і не схуд: який вигляд має тварина
Рись Степан у Київському зоопарку підкорює відвідувачів своєю вагою та харизмою.
У Київському зоопарку люди відвідують рись Степана. Восьмирічний хижак із надмірною вагою став справжнім символом бодіпозитиву та зіркою соцмереж. Проте за кумедною зовнішністю стоїть драматична історія виживання у неволі.
Степану зараз вісім років, але більшу частину життя він провів у жахливих умовах. Його тримали у тісних клітках ресторанів та приватних кафе як «живу прикрасу». Саме через малорухливий спосіб життя та неправильне харчування у приватних руках рись набрала зайві кілограми.
Лише у 2024 році завдяки зусиллям волонтерів тварину вдалося визволити та передати до Київського зоопарку.
Після переїзду до столичного зоопарку Степан пройшов тривалий курс реабілітації. Зараз він мешкає в умовах, що максимально наближені до природних.
Кияни жартують: «Якщо рись Степан ще не схуд до літа, то й нам не треба».
Нагадаємо, зоопарк Києва залишився без жирафів.