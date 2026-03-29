ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
1 хв

Рись Степан з Київського зоопарку так і не схуд: який вигляд має тварина

Рись Степан у Київському зоопарку підкорює відвідувачів своєю вагою та харизмою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Рись Степан. Фото: "Київ 24"

У Київському зоопарку люди відвідують рись Степана. Восьмирічний хижак із надмірною вагою став справжнім символом бодіпозитиву та зіркою соцмереж. Проте за кумедною зовнішністю стоїть драматична історія виживання у неволі.

Про це йдеться у матеріалі «Київ 24».

Степану зараз вісім років, але більшу частину життя він провів у жахливих умовах. Його тримали у тісних клітках ресторанів та приватних кафе як «живу прикрасу». Саме через малорухливий спосіб життя та неправильне харчування у приватних руках рись набрала зайві кілограми.

Лише у 2024 році завдяки зусиллям волонтерів тварину вдалося визволити та передати до Київського зоопарку.

Після переїзду до столичного зоопарку Степан пройшов тривалий курс реабілітації. Зараз він мешкає в умовах, що максимально наближені до природних.

Кияни жартують: «Якщо рись Степан ще не схуд до літа, то й нам не треба».

Нагадаємо, зоопарк Києва залишився без жирафів.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie