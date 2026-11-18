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Рись у Чорнобильській зоні зазирнула просто в об’єктив: фотопастка зробила незвичайні кадри
У Чорнобилі фотопастка зафіксувала незвичайний момент із життя дикої природи. Рись зазирнула просто в камеру, залишивши по собі кумедні кадри.
У Чорнобильському заповіднику фотопастка зафіксувала рись, яка підійшла настільки близько до камери, що в кадрі опинилися лише її морда та очі.
Світлини оприлюднили на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
На фотографіях видно, як дика тварина наблизилася до фотопастки та зазирнула просто в об’єктив.
Працівники заповідника з гумором прокоментували незвичайні кадри.
«Кажуть, очі — дзеркало душі… Але коли на тебе так дивиться рись, краще не намагатися прочитати її думки», — додали в заповіднику.
Рись (Lynx) — рід хижих ссавців родини котових, який налічує чотири сучасні види. Ці тварини мешкають у Євразії та Північній Америці.
Впізнати рись можна за характерними чорними китичками на вухах, коротким хвостом, довгими лапами та виразною округлою мордою. Маса тіла залежно від виду становить від 5 до 30 кг.
Забарвлення хутра варіюється від коричневого до золотистого та бежевого, іноді з темними плямами. Груди, живіт і внутрішні частини лап у рисей вкриті білим хутром. Його густота, довжина та розміри лап залежать від кліматичних умов середовища, у якому живуть тварини.
Нагадаємо, раніше в Чорнобильському заповіднику показали найбільшу сову, яка мешкає в Україні. Цей рідкісний нічний хижак здатний літати майже безшумно та знаходити здобич навіть у темряві.