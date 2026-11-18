Рись у Чорнобилі зазирнула в камеру / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

У Чорнобильському заповіднику фотопастка зафіксувала рись, яка підійшла настільки близько до камери, що в кадрі опинилися лише її морда та очі.

Світлини оприлюднили на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Реклама

На фотографіях видно, як дика тварина наблизилася до фотопастки та зазирнула просто в об’єктив.

Реклама

Працівники заповідника з гумором прокоментували незвичайні кадри.

«Кажуть, очі — дзеркало душі… Але коли на тебе так дивиться рись, краще не намагатися прочитати її думки», — додали в заповіднику.

Рись / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Рись (Lynx) — рід хижих ссавців родини котових, який налічує чотири сучасні види. Ці тварини мешкають у Євразії та Північній Америці.

Впізнати рись можна за характерними чорними китичками на вухах, коротким хвостом, довгими лапами та виразною округлою мордою. Маса тіла залежно від виду становить від 5 до 30 кг.

Реклама

Забарвлення хутра варіюється від коричневого до золотистого та бежевого, іноді з темними плямами. Груди, живіт і внутрішні частини лап у рисей вкриті білим хутром. Його густота, довжина та розміри лап залежать від кліматичних умов середовища, у якому живуть тварини.

Нагадаємо, раніше в Чорнобильському заповіднику показали найбільшу сову, яка мешкає в Україні. Цей рідкісний нічний хижак здатний літати майже безшумно та знаходити здобич навіть у темряві.

Новини партнерів

Новини партнерів