Рютте сказав, чи отримає Україна запрошення до НАТО під час зустрічі міністрів у Брюсселі

Процес набуття Україною членства в НАТО відбувається крок за кроком. Але зараз слід зосередитися на нагальних потребах.

Про це сказав генсек НАТО Марк Рютте на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, передає кореспондентка ТСН.

Чи надасть Альянс запрошення

Генерального секретаря НАТО Марка Рютте запитали, чи надасть альянс під час цієї зустрічі запрошення, як цього просить Україна. За його словами, союзники згодні з тим, що майбутнє України в НАТО.

"Ми домовилися про незворотний шлях до НАТО. До та після Вашингтонського саміту союзники працювали над будівництвом мосту, і він складається, наприклад, з окремих двосторонніх угод з безпеки між союзниками та Україною, але також виконання всіх рішень, про які домовилися у Вашингтоні. Тож це відбувається крок за кроком", – повідомив Марк Рютте.

Генсек НАТО вважає, що слід зосередитися на тому, що потрібно саме зараз. Йдеться передовсім про військову підтримку для України, адже Київ має отримати можливість перебувати в позиції сили на потенційних перемовинах із Москвою.

"Але я думаю, що ми повинні зосередитися, і ми будемо зосереджуватися протягом наступних двох днів на тому, що потрібно зараз. І те, що зараз потрібно – це переконатися, що військова допомога потрапить до України, тому що це критично для них зараз", – додав генсек НАТО.

Раніше йшлося про те, що єдиною реальною гарантією безпеки для України та стримування подальшої агресії Росії є повноправне членство в НАТО. У МЗС наголошують: наша держава відмовляється від форматів, альтернативних до членства.

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