Чоловік не міг покинути 600 голубів

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У Краматорську Донецької області 70-річний чоловік багато років доглядав за близько 600 голубів. Чоловік не міг їх вивезти сам, тому відмовлявся їхати до більш безпечного місця та приблизно два місяці шукав можливість для евакуації.

Допомогти змогли волонтери спільноти "Порятунок тварин. Харків".

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Мешканець Краматорська Володимир розповів, що все життя займався цими птахами на місцевому голубодромі. Він вже не міг перебувати у місті через безпекову ситуацію, тому почав шукати можливості виїхати разом із пернатими підопічними.

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"У місті було неможливо перебувати, але я не міг поїхати, не врятувавши їх. Близько двох місяців шукав можливість для евакуації. Під час обстрілів птахи дуже нервували, відмовлялися від їжі. Нам пощастило, що залишився запас крупи та поряд був завод із зерном. Я займався цими птахами все життя, не міг їх покинути", — поділився чоловік.

Володимиру допомогли волонтери. Краматорцю привезли кілька десятків коробок, куди він дбайливо пересадив приблизно 600 птахів.

Голубів транспортували до безпечної місцевості, де їх прихистив ветеран війни, який раніше вже займався доглядом за цими птахами. Щоб пересадити птахів у клітки, команді спільноти знадобилося близько двох годин.

Завдяки евакуації пернатих із міста зміг виїхати і Володимир, який досі ризикував власним життям заради їхнього порятунку.

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Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що у межах гуманітарної місії з окупованих Олешків на Херсонщині на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти 105 тварин. Зокрема, 4 папуги, дуже багато собак і котів. За його словами, для перевезення і транспортування тварин заздалегідь підготували спеціальні засоби.

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