Укрaїнa
123
1 хв

"Ризикуємо системними аваріями на АЕС": експерт пояснив причину відключень світла

Єдиний спосіб зберегти енергосистему цілісною — це обмеження електропостачання.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Атомні електростанції

Атомні електростанції / © ТСН

Росія намагається виснажити ресурс українських АЕС, які наразі є основою енергетичної стійкості країни. Щоб уникнути системних аварій на ядерних блоках, необхідно застосовувати відключення світла.

Про це заявив експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук в ефірі «Громадського радіо».

За його словами, удари російської терористичної армії не дозволяють відновити енергосистему, а більше навантаження на АЕС створює серйозні ризики системних аварій на блоках, через що вони можуть виходити в довгострокові ремонти.

«Це ризиковано, бо коли станції працюватимуть на повну потужність, а їх може бути вже не 9 блоків, а 7 чи 6, — це тоді означатиме значні обмеження електроенергії», — каже Корольчук.

Експерт стверджує, що єдиний спосіб зберегти енергосистему цілісною — це обмеження електропостачання.

«Це дозволить на весну вийти з цілою системою АЕС, але це не означає, що не буде відключень навесні. Блоки АЕС почнуть виводити в ремонти, а сонячна генерація відразу не додасться — вона почнеться десь із травня-червня. А в березні — квітні будуть відключення. Енергосистема виснажена», — наголосив Корольчук.

Нагадаємо, раніше гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що проблеми в українській енергосистемі триватимуть, доки не припиняться систематичні російські обстріли.

