Ржищів після атаки дронами: з'явилися нові моторошні фото з місця трагедії

Уламками зруйновано гуртожитки та навчальний корпус професійного ліцею в Ржищеві.

Нічна атака дронами-камікадзе по місту Ржищів на Київщині унесла життя шести людей. Наразі з'явилися нові фото зруйнованих гуртожитків та навчального корпусу професійного ліцею.

Про це йдеться у репортажі "Суспільного".

Такий вигляд мають пошкоджені гуртожитки та навчальний корпус професійного ліцею в Ржищеві на Київщині, які вночі атакували російськими дронами.

Фото: Суспільне

Станом на 14:30 23 березня, за інформацією речниці ДСНС у Київській області Вікторії Рубан, рятувальники дістали з-під завалів тіла шести людей. Пошуки тривають.

Фото: Суспільне

Нагадаємо, вночі проти 22 березня росіяни атакували дронами-камікадзе Київську область. ППО знищила всі 8 БПЛА ворога, проте уламки завдали суттєвих руйнувань гуртожитку у Ржищеві.

Серед загиблих опинився водій "швидкої", який приїхав рятувати людей.