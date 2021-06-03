"С*чка не схоче, кобель не вскоче": священник і депутат від "ЄС" обурив Мережу заявою про аборти

Священник-депутат потрапив у скандал через заяву про аборти, його розкритикували навіть колеги з партії.

Священник ПЦУ, блогер та депутат Полтавської міської ради від "Європейської солідарності" Олександр Дедюхін обурив Мережу своїм висловлюванням про аборти.

Скандальну заяву священник-депутат написав на своїй сторінці в Facebook.

Він назвав борців за права жінок робити аборти "недорозвинутими особистостями".

"Коли недорозвинуті особистості ходять з транспарантами на кшталт: "Моє тіло — моє діло", як людина, що поважає свободу інших, я, в принципі можу частково з цим погодитися. Тобто якщо ума нема, ти можеш імплантувати собі роги, не стригти нігті…От тут це справді твоє діло. Коли твоє тіло починає обмежувати свободу іншого, це перестає бути лише твоїм ділом", — пише священник.

Дедюхін переконаний, що жінка не має права робити аборт, якщо дала згоду на сексуальні стосунки.

"Мені тут палко пишуть, мовляв, не можна вважати жінку лише інкубатором, матка – це її тіло, а всі противники абортів нехай забирають ембріони і ростять їх самі. Просто якщо хоча б на мить приспустити перетинки між звивинами, то можна дізнатися, що ембріон у матку потрапляє внаслідок певних дій, вчинених самою жінкою. І якщо ти вже дала згоду на одне, то, будь ласка, неси відповідальність", — написав скандальний священнослужитель.

За його словами, дитина в утробі - це не частина тіла жінки чи чоловіка.

"Це окрема особистість. І її тіло вже зовсім не діло тих, хто її зачав", — вважає депутат від "ЄС"

Водночас він додав, що відповідальність чоловіка набагато більша, бо "в нас патріархат".

Також у своєму пості Дедюхін вжив вислів "с*чка не схоче — кобель не скоче". Проте після хвилі обурення у соцмережі блогер прибрав це висловлювання.

"Хотіла писати розгромний пост на цю тему. Але після "с**чка не схоче" — не хочу. Мені здається у кожної жінки в нашій країні було, коли вона не хотіла. І після зґвалтування, якщо залишалась жива, то вже було досягнення. Хоча побита, в синцях, і в повному приниженні, як фізичному так і духовному. А скільки жінок тільки одна одній розповідають про сексуальне насилля. І скільки їх не йде в правоохоронні органи. Це ганебно. Настільки ганебно, що відвертає, ні, не від віри, а від церкви. І так, я противник абортів, але вважаю, що то діло кожного, що робити зі своїм тілом", — пише волонтерка Дана Ярова.

Позицію священника-депутата розкритикувала не лише у Мережі, але й його соратники.

"ЄС" Полтавської області заявляє, що це "пост на особистій сторінці", який не є позицією політсили

"Таких постів не мають писати депутати", — говорить депутат Полтавської обласної ради від "Євросолідарності" Ігор Процай.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко теж критично відгукнулася на адресу колеги.

За її словами, українське суспільство є сексистським і живе за філософією "жінка завжди винна".

"Іноді я дуже втомлююся доводити очевидні речі навіть у рідній партії, квиток якої я усвідомлено взяла. Але якщо промовчати, зробити вигляд, що я не помітила сексистського випаду в нашому колі – тоді немає що робити в політиці", — заявила нардепка.

Олександр Дедюхін — відомий священник ПЦУ, блогер. У 2019 році, ще до отримання Томосу, їздив з Петром Порошенком до Стамбула до патріарха Варфоломія.

На останніх президентських виборах активно підтримував кандидатуру Порошенка. На місцевих виборах потрапив у міську раду Полтави від "Євросолідарності".

Нагадаємо, що православного священника Московського патріархату з Буковини упіймали п`яним за кермом.

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