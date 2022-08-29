"С*ка, цієї країни не повинно бути": в Україні судитимуть директора Russia Today Антона Красовського, який закликав вбивати українців

Він неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи публічною особою, яка має вплив на аудиторію російських телеканалів, упродовж січня-квітня 2022 року здійснював публічні заклики до геноциду українського народу та насильницької зміни та повалення конституційного ладу", - йдеться в повідомленні.

Наразі підозрюваний включений до санкційного списку ЄС за поширення антиукраїнської пропаганди.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГСУ СБУ. Вони зібрали вичерпну доказову базу для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Зокрема, задокументовано, що Кузнєцов-Красовський неодноразово негативно висловлювався про:

▪️ українців як націю

▪️ існування України як самостійної і суверенної держави.

У своїх публікаціях, розміщених у YouTube і Telegram-каналах, рашист закликав російську владу до фізичного знищення українців: "Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!"

Він поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював «авторські» відеозаписи на кшталт "С*ка, этой страны не должно быть!". Водночас переконував глядачів у доцільності проведення так званої "спеціальної воєнної операції" на території України.

"Наразі завершено досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.442 Кримінального кодексу України (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів). Обвинувальний акт передано до суду", - зазначили у пресслужбі СБУ.

Раніше Джемілєв розповів про те, що Аксьонов та інші представники окупаційної "влади" вивезли свої родини з півострова.

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