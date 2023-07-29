Саакашвілі запускає ініціативу з допомоги українським дітям: що відомо

Міхеіл Саакашвілі та Софія Чконія вирішили заснувати міжнародну ініціативу з гуманітарної та медичної допомоги українським дітям.

Про це повідомив Міхеіл Саакашвілі у своєму фейсбуці.

Діти мають бути врятовані

Як відзначив політик, йдеться про загублених дітей, тих, які перебувають на окупованих територіях України, жертви абдукції та дітей загиблих військовослужбовців України.

Станом на сьогодні щонайменше 15 тисяч українських дітей викрадено з окупованих територій України, насильно усиновлено у сім'ях країни-окупанта, а також перебувають у будинках для безпритульних дітей. Кровопролитна війна Росії проти України забрала життя щонайменше 535 дітей. Чимало дітей втратили батьків, але їх шукають родичі та Україна як держава.

"Навіть за тяжкого стану мого здоров'я я особливо переживаю трагедію дітей, як батько і як громадянин України", – зауважив Саакашвілі.

Він додав, що Софія Чконія, яка є експерткою з моди, має великий досвід гуманітарної діяльності.

Саакашвілі закликав прихильників у Росії, Україні та Грузії долучатися до цієї великої справи. Так, кожен може допомогти у зборі інформації та поверненні дітей. На ютуб-каналі проєкту оперативно повідомлятимемо актуальну інформацію. Усі наявні дані слід надсилати на електронну адресу: forhelp118@gmail.com.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що просто зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеіла Саакашвілі. Український лідер закликав офіційний Тбілісі передати Україні Саакашвілі для лікування, а також попросив партнерів не ігнорувати його стан

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