“Саботаж та загроза для держави”: Стефанчук різко відреагував на блокування трибуни в Раді

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук / © Associated Press

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук різко розкритикував народних депутатів, які сьогодні, 18 листопада, заблокували парламентську трибуну та вимагали відставки всього Кабінету Міністрів. Через блокування трибуни було зірвано розгляд кадрових питань щодо звільнення окремих міністрів. Спікер наголосив, що держава, яка веде війну, не може дозволити собі такого політичного саботажу.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Відставка міністрів і Кабміну — різні процедури

Стефанчук нагадав, що Верховна Рада розпочала розгляд важливих кадрових питань — звільнення з посад двох міністрів, що є «суспільним запитом і державною необхідністю в умовах війни».

Він звернув увагу на те, що вимоги опозиції щодо відставки всього Кабміну є окремою процедурою.

«Водночас слід чітко розмежовувати: звільнення окремих міністрів і відставка всього Уряду — це різні процедури, передбачені Конституцією та чинним законодавством», — пояснив Голова Ради.

Стефанчук підтвердив, що опозиція вже отримала всі необхідні документи для реалізації своєї ініціативи щодо відставки уряду і розпочала відповідний процес у встановленому законом порядку.

Загроза для держави

Спікер розкритикував тих нардепів, які, всупереч Регламенту, заблокували роботу парламенту. За його словами, вони «зривають розгляд важливих питань, які Верховна Рада має вирішувати в інтересах держави».

Стефанчук назвав таку поведінку безвідповідальною та закликав депутатів до єдності.

«Поки Збройні Сили тримають оборону на фронті, Верховна Рада має тримати єдність і бути відповідальною перед Українським Народом. Ми можемо дискутувати, критикувати, мати різні бачення. Але є межа, за якою політичні амбіції становлять загрозу для держави», — наголосив Стефанчук.

Він закликав усіх народних депутатів наступного дня повернутися до конструктивної роботи та виконати свій конституційний обовʼязок, оскільки «країна чекає парламентських рішень — а не блокування трибуни».

Нагадаємо, депутати не розглянули звільнення міністрів Германа Галущенка та Світлани Гринчук через блокування трибуни. Фракція «Європейська солідарність» заблокувала трибуну і заявила, що звільнення лише двох міністрів недостатньо.