"Садить в "бус" не ТЦК": які можуть бути підстави, щоб людину з вулиці відвезли до центру комплектування

Наразі тривають заходи не тільки з оновлення даних, а й з оповіщення та мобілізації, які були раніше.

Згідно із новим законодавством, військовозобов'язаний повинен мати із собою облікові документи. Тож поліцейські, які перебувають у складі групи оповіщення, пропонують громадянину виконати законні вимоги. Якщо документів з собою немає, то за законом, це вважається правопорушенням, що тягне за собою виписування штрафу.

Про це сказав речник Сумського ТЦК Олександр Бондаренко в ефірі "Радіо Свобода".

"По-перше, згідно нового законодавства людина з собою повинна мати облікові документи... Оцей акцент, що ТЦК когось садить в "бус" – не ТЦК садить в "бус", а поліція, яка знаходиться в складі групи оповіщення... Вона пропонує громадянину виконати законні вимоги... Якщо немає документі з собою, то згідно чинного законодавства це взагалі правопорушення, тобто це відразу треба виписувати штраф... " – пояснив Бондаренко.

Також речник Сумського ТЦК навів приклад з власного досвіду щодо ситуації із відсутністю у військовозобов'язаного документів під час перевірки представниками ТЦК.

"Ми проводили оповіщення, у громадянина не було облікових документів – ми виписали просто йому повістку... На питання "чому", він сказав, що був нещодавно в ТЦК і залишив свої документи для того, щоб йому вклеїли оцей штрих-код... Тривають заходи як оновлення даних... так і ті заходи по оповіщенню по мобілізації, які були. Якщо людина... установила на свій мобільний пристрій "Резерв+"... і підтвердила телефон, електронну адресу...", – розповів Олександр Бондаренко.

Проте, за його словами, однієї реєстрації в системі "Резерв+" замало.

"Але якщо ця людина мобілізаційного віку, тобто вона підлягає призову... якщо вона оновила дані, просто зареєструвавшись в "Резерв+", а зараз вона спілкується з представниками територіального центру комплектування і ми розуміємо, що ця людина давно вже не проходила ВЛК, тобто оновила свої дані не повністю, то ми пропонуємо їй з'явитися в ТЦК в найкоротший строк, пройти військово-лікарську комісію і якщо у людини немає законних підстав на відстрочку, то згідно закону по мобілізації, ми направляємо в навчальний центр", – пояснив речник ТЦК.

Нагадаємо, юрист раніше пояснював, зокрема, якщо громадянин не уточнив дані, ТЦК звертається до Нацполіції щодо затримання та доставлення цієї людини.

Водночас подекуди стаються ймовірні випадки застосуння сили до чоловіків мобілізаційного віку.

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