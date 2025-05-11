Після яких овочів садити болгарський перець? / © pixabay.com

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В травні городники і дачники починаються замислюватися над тим, де саме вони будуть розміщувати грядки з різноманітними овочами. Багато хто їх не чергує, а висаджує щороку рослини на одному місці. Однак для більшості овочів важливе саме чергування, зокрема і для болгарського перцю.

Не кожен замислюється над тим, чи можна садити перці після цибулі або томатів. Але насправді знати цю інформацію дуже важливо. Існують певні правила сівозміни — це система вирощування фруктів та овочів на одній земельній ділянці зі зміною грядок. Не всі культури можна висаджувати щороку в одному місці, адже з часом урожай буде погіршуватися. Завдяки чергуванню можна уникнути тих хвороб, які знищують певну культуру.

Після чого найкраще садити болгарський перець для отримання великого врожаю

Існують деякі овочі-попередники, після яких земля стає найбільш придатною для вирощування перцю. Наприклад, болгарський перець полюбляє рости після злаків, бобових культур, трав.

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Також цей овоч можна садити після огірків, кабачків чи патисонів. Болгарський перець чудово почувається, якщо він висаджений після цвітної чи білокачанної капусти. Всі ці рослини не "висмоктують" із землі поживні речовини, які потрібні перцю для зростання. Тому після них грядки залишаються родючими.

Городники радять висаджувати болгарський перець після часнику й цибулі. Ці рослини позитивно впливають на майбутній урожай. Дозволяється висаджувати рослину після зелених коренеплодів чи овочів.

Деякі культури жодним чином не впливають на болгарський перець. Тобто ви можете садити після них цей овоч, але на його урожайність вони не вплинуть. До них належать столовий буряк, кукурудза, пізня капуста і прянощі.

Чи можна садити перець після болгарського перцю

Болгарський перець — це така рослина, яка досить сильно виснажує ґрунт. Тому краще не садити щороку його на одне місце. Також перець не рекомендовано висаджувати після фізалісу, картоплі, томатів, баклажанів. Після таких попередників ви точно не зберете хороший урожай.

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