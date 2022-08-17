Садовий попередив про холодну зиму: що необхідно підготувати кожному українцю (відео)

Взимку можуть бути перебої з опаленням, електрикою та газом.

Мер Львова Андрій Садовий слідом за столичним колегою Віталієм Кличком попередив, що зима цього року може бути "важкою". Він закликав підготуватися на випадок, якщо зникне опалення, електрика або газ.

Садовий записав відео та показав, що необхідно мати вдома кожному українцю.

Мер підкреслив, що у Львові провели гідравлічні випробування і всі системи готові до опалювального сезону, а ТЕЦ відремонтовані. Однак можливі аномальні ситуації через війну, яка триває. Наразі в місті активно закуповують дрова, вугілля та печі-буржуйки.

Що необхідно мати вдома:

електрочайник - на випадок, якщо не буде газу.

- на випадок, якщо не буде газу. Світильник на батарейках , якщо не буде електрики.

, якщо не буде електрики. Сухий спирт , щоб розігріти їжу, якщо немає ні газу, ні електрики.

, щоб розігріти їжу, якщо немає ні газу, ні електрики. Електроплиту , щоб готувати їжу без електрики.

, щоб готувати їжу без електрики. Дрова , якщо ви живете в приватному будинку.

, якщо ви живете в приватному будинку. Утеплити дерев'яні вікна за допомогою ущільнювача.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці підготувати теплий домашній одяг та теплі ковдри. Він не виключає, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму.

Рецепти і поради для всіх українців, як не змерзнути взимку та зробити свою оселю теплою

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