Садовий розповів про постраждалих внаслідок ворожого обстрілу СТО у Львові: "Троє осіб у важкому стані"

Садовий розповів про постраждалих внаслідок ворожого обстрілу СТО у Львові: "Троє осіб у важкому стані"

Мер Львову Андрій Садовий повідомив, що внаслідок обстрілу станції технічного огляду у Львові троє осіб наразі перебувають у важкому стані.

За словами мера Львову, від ворожого обстрілу постраждали 11 осіб, зокрема працівники ДСНС та діти.

Про це він розповів у "Сніданку з 1+1".

"Я вчора говорив з керівником цієї станції. В нього просто шок, тому що він ще нещодавно з тими людьми спілкувався, а їх вже немає. Якщо говорити про поранених, то там і ДСНСники (троє поранено), і хлопчик, і серед 11-ти — троє перебувають у важкому стані", — розповідає Садовий.

За словами львівського мера, двом пораненим зробили дуже складні операції. Обоє наразі підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

"Сьогодні ближче до обіду ми будемо розуміти, як в них будуть розвиватися ситуації. Вони знаходяться на штучній вентиляції легень, тому що ураження були дуже складними", — каже Садовий.

Нагадаємо, 18 квітня окупанти поцілили у закинуті склади та шиномонтаж. На час обстрілів на СТО перебувало приблизно 20 мирних мешканців, внаслідок чого загинуло семеро людей, серед них і директор шиномонтажу.

Андрій Садовий про ситуацію у Львові та ціни на проживання

Читайте також: