Садовий про бійку з військовими ТЦК: Ситуація стала топовою на російських каналах

Андрій Садовий / © Getty Images

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Сутички з представниками ТЦК на Сихові у Львові спалахнули після поширення неправдивої інформації в Мережі. Саме повідомлення про нібито затримання 20-річного хлопця стало поштовхом до ескалації.

Про це мер Львова Андрій Садовий сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Мені цікаво дослідити, яке інформаційне агентство, Телеграм-канал чи який блогер першим подав інформацію, що затримали 20-літнього хлопця. Тому що з того все почалося, люди почали цю інформацію перепощувати», — сказав він.

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Водночас інформація про те, що насправді затримали 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку, уже не отримала такого розголосу.

«І коли вже потім пішла інформація, що насправді затримали 30-літнього хлопця, який перебував в розшуку, то це пройшло так собі, „на задньому плані“. Вже включився ефект людей, які об’єднані спільним прагненням до боротьби і так далі. І в даній ситуації, хочу віддати належне, достатньо якісно і професійно спрацювали правоохоронні органи, тому що не було допущено кровопролиття», — додав Садовий.

Мер також звернув увагу, що цей інцидент активно використовували російські інформаційні ресурси: «Я переконаний, що розслідування має з’ясувати всі за і проти, тому що в часі війни ця ситуація стала топовою на російських інформаційних каналах, і нічого доброго в тому немає».

Сутички із ТЦК у Львові — що відомо

Усе розпочалося зі стандартної перевірки військовозобов’язаного, який, за інформацією ТЦК, не оновив військово-облікові дані у застосунку «Резерв+» та перебував у розшуку.

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У Сихівському районному ТЦК заявили, що діяли відповідно до чинного законодавства. Начальник Сихівського РТЦК та СП Борис Пруцьких розповів, що під час операції рухалися три службові автомобілі.

«Рухалось три автівки: одна поїхала разом з військовозобовʼязаним, інша відʼїхала на початку конфлікту, а третя — залишилися і ви бачили, що з нею сталося», — пояснив він.

Згодом у Мережі з’явилися інші кадри, на яких натовп намагається зірвати військову форму з чоловіка, якого місцеві впізнали як тренера клубу східних єдиноборств. Вони стверджували, що він не є військовослужбовцем.

У самому ТЦК ці звинувачення відкинули, так само як і твердження про побиття цивільного.

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Після львівських подій суд обрав запобіжний захід 23-річному військовослужбовцю 53-ї окремої механізованої бригади Олегу Гаврилову, який, за даними слідства, самовільно залишив військову частину ще у лютому. Його підозрюють у нападі на поліцейських, за що загрожує до восьми років позбавлення волі.

Крім того, Служба безпеки України затримала ще чотирьох учасників нападу. Трьох із них уже взяли під варту. Їм інкримінують участь у масових заворушеннях, що передбачає покарання до десяти років ув’язнення.

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