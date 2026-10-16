Влада терміново звернулася до мешканців західних областей України: що заявили (оновлено)

Андрій Садовий

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На заході України ввечері 16 жовтня помітили російські безпілотники, які можуть рухатися в напрямку регіону.

Спочатку про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Росія готує масовану атаку на захід України — що відомо

Очільник міста закликав жителів бути максимально обачними та не нехтувати власною безпекою.

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Він також звернувся до громадян із проханням відстежувати офіційні повідомлення.

«Будьте особливо уважними сьогодні ввечері. Стежте за повідомленнями та не ігноруйте повітряну тривогу», — зазначив Садовий.

Згодом про масовану атаку РФ на захід України повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. За його словами, на Рівненщині теж очікують нову хвилю ворожих атак. Жителів області закликають прямувати в укриття під час тривог.

«Також завчасно зарядіть телефони та інші гаджети, підготуйте запасні джерела живлення. Варто бути готовими до різних сценаріїв», — зауважив Коваль.

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Атака РФ на захід України — останні новини

Нагадаємо, вдень 16 жовтня на Волині повідомили про повторний удар дронами. Під атаку потрапили Ковель та Луцьк.

До того ж протягом ночі і зранку Волинь перебувала під російською атакою. Зокрема, «прильоти» сталися у Луцьку — є пошкодження інфраструктури.

Також і вночі російські війська атакували західні регіони України ударними БпЛА. Вибухи пролунали в Рівному, Луцьку та Ковелі.

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