Саджати за "шубу" та "олів'є": Медвєдєв запропонував внести правки до КК України

Колишній президент РФ Дмитро Медвєдєв знову б'є на сполох. Він запропонував нову ідею для України. Зокрема, він каже, що українців варто саджати на 7 років за підготовку до приготування або поширення рецептів відомих салатів зимового святкового застілля: "оселедець під шубою" та "олів'є".

Про це він написав у Мережі.

Він запропонував внести відповідні правки до КК України.

"Це карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років або штрафом у розмірі одного мільйона гривень з вилученням предметів злочину", - написав він у Telegram.

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Крім того, таке ж покарання варто ввести для тих, хто готував новорічні салати "з використанням службового становища". При цьому для тих, хто запиває їх кримськими, кавказькими винами, або ж "російською горілкою".

"Особа звільняється від відповідальності за діяння, перераховані в пунктах 1-3 цієї статті, якщо добровільно відмовиться від приготування названих страв з повідомленням про це органам безпеки України і пройде курс примусового лікування українським борщем протягом трьох місяців", - нафантазував він.

Нагадаємо, алкогольна залежність росіян стала одним із інструментів російської пропаганди. Про горілку говорять тепер на офіційних заходах - і Путін, і Мєдвєдєв. Саме це і допомагає Росії мобілізовувати на війну загарбників.

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