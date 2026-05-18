"Сафарі на людей" у Херсоні: журналістка шокувала правдою про полювання російських дронів на цивільних

Атака на маршрутку в Херсоні / © Ярослав Шанько

Російська армія не припиняє тероризувати Херсон, стираючи місто з лиця землі КАБами. Під ворожим вогнем щодня опиняється цивільна інфраструктура, транспорт та звичайні перехожі. Атака на місто стає дедалі жорстокішою — ворожі навідники відкривають вогонь без розбору, ігноруючи присутність на вулицях дітей та жінок.

Про це розповіла американська журналістка Заріна Забріскі, яка сьогодні є єдиною іноземною журналісткою в Херсоні, у коментарі «24 каналу».

Заріна живе у Херсоні три роки та продовжує поширювати інформацію про місто для англомовної аудиторії.

Як росіяни полюють на людей у Херсоні

Журналістка переконує, що безпекова ситуація в місті погіршується, тому світ має бачити дедалі більше правдивих репортажів. Заріна Забріскі поширює інформацію про життя Херсона на міжнародних конференціях, звертається до урядів іноземних країн, а також майже щодня перебуває на місцях російських ударів і повідомляє про все, що відбулося.

На жаль, російські дрони часто проводять «людські сафарі» — переслідують авто, тварин і все, що рухається в місті. Свідком таких подій стала й Заріна. Вона зізналася, що події розвивалися раптово.

«Одного місяця нас обстрілювала велика кількість артилерії, керованих авіабомб, мінометів, танків, що накривала кожну вулицю Херсона. Потім ми почали чути інший звук — дуже виразний. Спочатку це було схоже на безліч розлючених ос, а потім звук, наче з вантажівки падають дошки», — пригадала журналістка.

Її подруга з Херсона пояснила, що це скид — буквально з неба щось падає. Спершу вона не могла повірити, що це відбувається насправді. Але коли зрозуміла, що сталося, і почала про це писати, то жоден редактор не хотів у це вірити.

«Пізніше мені довелося поговорити з психологами, які пояснили, що це захисний механізм психіки: усвідомлення того, що людина може полювати, як дика тварина, завдає такої моральної шкоди людській психіці, що реакцією є заперечення. А редактори — люди. Тож крім двох газет, для яких я пишу постійно — Euromaidan Press та Byline Times — інші редактори просто не могли в це повірити», — наголосила Заріна Забріскі.

Раніше українська журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла, що росіяни навмисно полюють за цивільними, щоб викликати страх у людей та змусити їх виїхати з міста. Окупанти цинічно обирають своїми цілями маломобільних людей, бо розуміють, що вони не можуть швидко тікати й реагують повільніше.

«Вчимося уникати дронів»

Іноземні редактори були настільки здивовані такою розповіддю, що хотіли, аби Заріна показала їм докази — якісне фото або відео атаки дрона на неї. Журналістка пояснила, що не може цього зробити, бо це буде останнє її фото, адже росіяни її вб’ють.

Ворожі оператори дронів стоять на іншому березі річки. У певному місці річка є досить вузькою, тому вони можуть чітко бачити свою ціль. Росіяни розуміють, що перед ними жінка, дитина чи тварина, але однаково завдають ударів, тренуються.

«Звичайно, живучи в центрі міста, я була однією з тих, на кого полювали. Ми всі намагаємося уникати дронів, коли рухаємося. Тож влітку ми ховаємося під деревом, а взимку — шукаємо найближчі двері та вчимося орієнтуватися на вулицях в такий спосіб. Такою була моя історія людського сафарі», — розповіла американська журналістка.

Жінка додала, що це був термін, який їй, на жаль, довелося вперше почути й перекласти англійською мовою. Це найновіший воєнний злочин, злочин проти людства.

Нагадаємо, 16 травня російські окупанти двічі обстріляли Херсон, там загинув чоловік внаслідок атаки. Також до лікарні у тяжкому стані доправили 35-річного херсонця та 22-річну дівчину.

