"Сафарі на людей": Зеленський розповів про терор РФ дронами та анонсував жорстку відповідь

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, головною темою якого став захист неба та посилення безпілотного складника Сил оборони. За результатами наради готуються спеціальні рішення, спрямовані на зміцнення захисту найуразливіших прифронтових і прикордонних областей.

Про це повідомив сам Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента, на Ставці були присутні військове командування, керівники розвідки, а також очільники обласних адміністрацій тих регіонів, де загрози є найбільшими.

«Були на Ставці і військові, і наша розвідка, і керівники обласних адміністрацій саме там, де загроз найбільше: прифронтові області, прикордонні з Росією. Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Херсон та область», — пояснив він.

Зеленський наголосив, що ворог цілеспрямовано використовує дрони для терору проти цивільного населення у містах, до яких «легше дотягнутися», зокрема в Нікополі та Херсоні.

«Вони влаштовують фактично сафарі на людей і навчають операторів дронів за рахунок вбивств українців на вулицях, на дорогах. Потрібно більше захисту та більше активних наших операцій», — повідомив очільник держави.

Для протидії таким діям окупанта готуються спеціальні рішення, які мають зміцнити оборону та завдати більших втрат російським підрозділам. Президент повідомив про суттєве збільшення ролі підрозділів, які використовують БпЛА.

«Сили безпілотних систем — „Птахи Мадяра“, інші наші відповідні підрозділи — будуть задіяні значно більше та отримають більше ресурсу», — зазначив він.

Нагадаємо, російська армія не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків на Покровскому та Очеретинському напрямках. Також окупанти прагнуть закріпитися там для розширення зони контролю.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна зіткнулася з «дуже складною» ситуацією у Покровську Донецької області. Будь-яке рішення про виведення військ є питанням військового командування на місцях.