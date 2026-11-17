Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» / © Getty Images

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» назвав руйнівну атаку на Кримський міст «історичним соромом імперії» та натякнув на нові виклики для сполучення Росії з окупованим півостровом.

Про це Бровді написав у Мережі.

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«Москва ляже через Крим. Сакральний міст втомився, час гумових човнів. Тхне, аж бздюхає, історичним соромом імперії: хук цареві "по-царськи" напередодні важливих геополітичних маневрів», — йдеться у заяві «Мадяра» з імовірним натяком на майбутню тристоронню зустріч президентів РФ, США та Китаю.

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Командувач Сил безпілотних систем також вказав, що подальші подорожі суходолом до окупованого Криму для росіян відтепер матимуть «нову палітру».

Удар по мосту став результатом спільної операції підрозділів глибинного ураження Військово-морських сил, ракетних військ та артилерії новоствореного 7-го центру 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 1-го окремого центру СБС та СБУ.

«Ми встоїмо. Крим відбудуємо та відгодуємо», — наголосив Бровді.

Він також опублікував фото дронів із красномовними написами, які гатили по Кримському мосту.

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Один із дронів, які вдарили по Кримському мосту / © Роберт Бровді «Мадяр»

Один із дронів, які вдарили по Кримському мосту / © Роберт Бровді «Мадяр»

Один із дронів, які вдарили по Кримському мосту / © Роберт Бровді «Мадяр»

Атака на Кримський міст 17 листопада — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада Кримський міст зазнав повторної атаки, внаслідок чого проліт автомобільної частини обвалився у воду. Переправа зазнала критичних руйнувань і наразі непридатна до експлуатації. Рух автомобілів і поїздів мостом тимчасово повністю перекрито.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони атакували Кримський міст, внаслідок чого у воду обвалилася арка його автомобільної частини. Цей удар став фіналом кількатижневої операції СБУ та Генштабу ЗСУ, під час якої захисники поетапно нищили російську ППО, радари та РЕБ на підступах до об’єкта.

Для ураження переправи застосували широкий арсенал української зброї: дрони «Паляниця» поцілили в автомобільну частину, а ракети Р-360 «Нептун», дрони «Рута» та керовані FP-5 «Фламінго» атакували залізничну гілку; також були задіяні Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, Ан-197 та FP-1. Зеленський наголосив, що ця операція є відповіддю на щоденний російський терор української інфраструктури та мостів.

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