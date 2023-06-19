Сальмонельоз, ротавірус та кишкова паличка: у трьох областях фіксують значне забруднення води – МОЗ

Після підриву Каховської ГЕС у водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей окремі показники значно перевищують встановлені гігієнічні та санітарні норми. Не відповідають гігієнічним нормам щонайменше 30% відібраних з поверхневих водойм та зон рекреації проб води – з 579 проб –185 не відповідають нормам.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними МОЗ, під найбільшою небезпекою нині Одеська область, де зафіксовані найбільш суттєві та постійні перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників.

Серед небезпечних збудників захворювань – сальмонели, ротавірус, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка.

"За результатами щоденного моніторингу, фахівці фіксують значне мікробне забруднення саме поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річки та русла Дніпра. Найбільш значні відхилення від показників безпеки згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями зафіксовано в Одеській області. Центри контролю та профілактики хвороб оперативно інформують органи міського самоврядування про зміну у показниках якості та безпечності води та інформують населення щодо небезпеки та заборони купання. Наразі заборони діють на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині", – зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Як поінформували у МОЗ, вздовж річкового русла в зоні підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС та вздовж морського узбережжя сформовано близько 40 точок моніторингу води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Також у постраждалих областях сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози.

МОЗ закликає громадян відповідально поставитися до власного здоров’я та не купатися у водоймах вищезгаданих областей. Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден із способів приготування не може зробити таку рибу безпечною.

Нагадаємо, в Одесі пляжі оголосили непридатними і заборонили купання.

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