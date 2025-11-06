Салон краси, нова BMW X5, маєток під Одесою: журналісти перевірили "скромну" декларацію голови київського Кіберполу

Журналісти Bihus.Info про майно родини начальника київського управління протидії кіберзлочинам / © bihus.info

Журналісти-розслідувачі з’ясували, що екстеща начальника київського управління протидії кіберзлочинам В’ячеслава Куліуша після його розлучення з донькою придбала для неї салон краси та почала будівництво маєтку в одному з найдорожчих котеджних містечок під Одесою.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

За підрахунками журналістів, лише вартість земельної ділянки під новим будинком могла становити щонайменше 8 млн грн, що, за їхніми словами, не відповідає офіційним доходам родини.

Підозріло «скромна» декларація

У Bihus.Info зазначили, що декларації Куліуша виглядали «незвично скромно»: він вказував лише невелику квартиру в Одесі та дві автівки — BMW 320i (на правах користування) і Toyota RAV4 дружини Надії.

Після офіційного розлучення у 2024 році медіа звернуло увагу, що новий BMW X5 колишньої дружини нині стоїть на паркінгу житлового комплексу Premium Residence у селі Крижанівка під Одесою. А 2023 року 100-метрове житло в цьому ж комплексі з’явилося у власності матері самого Куліуша.

Колишня теща голови київського Кіберполу придбала 16 соток, тобто ділянка обійшлась приблизно в 8 мільйонів гривень, зазначають розслідувачі / © bihus.info

Маєток під Одесою і салон краси

Журналісти повідомляють, що саме колишня теща правоохоронця придбала 16 соток землі у престижному масиві «Чорноморська Рив’єра» — це район, де вартість сотки сягає близько 500 тис. грн. Там наразі триває активне зведення триповерхового будинку з панорамними вікнами та великими терасами.

Окрім того, жінка купила нежитлове приміщення в Одесі, де нині працює салон краси її доньки.

На запит журналістів Куліуш відповів, що всі покупки здійснені за кошти, отримані тещею «за договором позики» 2022 року.

Однак під час підготовки розслідування журналісти помітили, що земельна ділянка з недобудованим маєтком була переписана з колишньої тещі на компанію «Ведмідь Сервіс», зареєстровану на Рівненщині. Її власником є Вадим Адамський, брат колишнього керівника обласної кіберполіції Юрія Адамського.

За даними Bihus.Info, сім’ї Куліуша та Адамського мають тісні особисті зв’язки: їхні дружини займаються косметологією, знайомі між собою та мають спільні ділові контакти.

Медіа припускає, що переписування землі могло бути спробою приховати реальних власників після початку журналістського розслідування.

