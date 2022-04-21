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Салтівська, Чорнобаївська, Ірпінська: у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць

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Салтівська, Чорнобаївська, Ірпінська: у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць

Центр Дніпра/ Фото: Карина Бондаренко

У Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов'язані з країною-агрессоркою Росією.

Рішення прийняли на черговій 20-тій сесії Дніпровської міської ради.

Тепер у місті з'являться вулиці 25-ї Січеславської Бригади та 93-ї Холодноярської Бригади. А також вулиці Чорнобаївська, Ірпінська, Гостомельська, Бородянська, Салтівська, провулки Бучанській та Азовсталі.

Повний перелік перейменованих топонімів:

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Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 21 квітня обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ у Дніпропетровській області.

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