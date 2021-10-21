Сальто легковика: у Дніпрі іномарка спричинили велику аварію і заблокувала рух

Потерпілих у ДТП немає.

Небезпечні маневри водія на центральному проспекті Дніпра спричинили велику аварію, що заблокувала рух.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 жовтня.

Також читайте Масова аварія на трасі під Одесою сталась через туман: люди дивом встигли вибігти перед черговим зіткненням

Момент зафіксували камери спостереження. На відео видно, як Subaru на значній швидкості намагається протиснутися між автівками, що їдуть проспектом. Але маневр водієві не вдався. Інормарка зачепила сусідню машину і перекинулася на дах, вдаривши ще один легковик.

Дивом минулося без потерпілих. Втім, була загроза, що авто може зайнятися й вибухнути. Рятувальники змили з проспекту розлите пальне. Водій пояснив, що в його авто виникла раптова несправність. Натомість поліція перевіряє, чи не був він під впливом алкоголю чи інших заборонених речовин.

Новини України: у Дніпрі водій влаштував сальто на центральному проспекті

Як повідомлялося, днями у Дніпрі легковик на великій швидкості влетів у припарковану на узбіччі фуру. За словами свідків, машину почало заносити, водій не втримав керма. Авто перевернулося і врізалося у вантажівку. Пасажир легковика загинув на місці: рятувальникам довелося вирізати його із груди понівеченого металу. Водія із легкими травмами шпиталізували.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання