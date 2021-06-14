Сам зателефонував і попросив допомоги: у Карпатах розшукують зниклого 39-річного турист з Вінниці

Пошуки чоловіка тривають з 5 години ранку.

У горах Івано-Франківської області заблукав 39-річний турист з Вінниці. Сьогодні вранці, 14 червня, чоловік сам зателефонував до рятувальників і повідомив, що втратив орієнтир.

"14 червня о 05:00 ранку до чергового пошуково-рятувального відділення в с. Осмолода надійшло повідомлення від жителя м. Вінниця 1982 р.н про те, що під час руху туристичним маршрутом з с. Стара Гута Солотвинської ТГ Івано-Франківського р-ну в напрямку перевалу Боревка Сивулянського масиву, втратив орієнтир й потребує допомоги рятувальників", - повідомили в Івано-Франківській ОДА.

Вже через 5 хвилин після телефонного дзвінка чоловіка, до пошукових робіт залучили сімох рятувальників на двох одиницях транспорту та кінолога. Зниклого туриста наразі ще не знайшли.

Нагадаємо, у Китаї турист застряг на підвісному скляному мосту на висоті 100 метрів.

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