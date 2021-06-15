Сам знайшов маршрут: у Карпатах розшукали зниклого у горах туриста з Вінниці (фото)

Заблукалого туриста розшукували рятувальники і кінологи, але чоловіку самостійно вдалось вийти на маршрут.

У Карпатах знайшли 39-річного туриста з Вінниці, який 14 червня заблукав у горах. Чоловік, який напередодні втратив орієнтир, сам вийшов на необхідний маршрут.

Про це повідомила пресслжуба ДСНС у Івано-Франківській області.

Шукали туриста надзвичайники та кінологи. Гірські рятувальники прибули до с. Стара Гута та на снігоболотоході "Богун" пройшли близько 8 км пересіченої місцевості.

Згодом з’ясувалося, що чоловік самостійно продовжив сходження туристичним маршрутом в напрямку села Бистриця Надвірнянського району та допомоги не потребує.

Нагадаємо, заблукалий турист сам зателефонував о 5 годині ранку 14 червня до рятувальників і повідомив, що заблукав і потребує допомоги. Чоловік втратив орієнтир під час руху туристичним маршрутом з с. Стара Гута Солотвинської ТГ Івано-Франківського р-ну в напрямку перевалу Боревка Сивулянського масиву.

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