Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Сама винувата": історію дівчини з Кривого Рогу, яку зґвалтував учитель на випускному, розповіли у коміксі

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Сама винувата": історію дівчини з Кривого Рогу, яку зґвалтував учитель на випускному, розповіли у коміксі

Справу дівчини тричі закривали правоохоронці.

В Україні створили комікс про те, як цькують жертву зґвалтування, і як правоохоронці "закривають очі" на деякі речі. Завдяки коміксам його автори розповіли історію школярки з Кривого Рогу, яку зґвалтував учитель хореографії на випускному.

Про це повідомляє  "Повага".

Проєкт Inker створив комікс, який розповідає історію випускниці з Кривого Рогу, яка заявила, що її зґвалтував учитель на випускному. У фокусі розповіді— права людини.

©
©

"Пів року тому Оля розповіла поліції про зґвалтування, але їй ніхто не повірив. У процесі слідства Оля неодноразово стикалася з презирством і тиском. Копи навіть порадили випускниці вийти заміж за ґвалтівник", — нагадують автори коміксу.

Зазначається, що справу дівчини тричі закривали, а нещодавно її захисниці через суд вдалося добитися її повторного відкриття.

Над коміксом працювали журналістка Марія Бліндюк, артдиректор Inker Олександр Демін, головний редактор проєкту Самуїл Проскуряков та українська художниця Анна Коваль.

©
©
©
©
©

Нагадаємо, що у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області під час випускного вчитель зґвалтував дівчину. При цьому начебто в поліції жертві запропонували "зіграти весілля" із кривдником. 

Читайте також:

Наступна публікація