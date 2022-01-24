"Сама винувата": історію дівчини з Кривого Рогу, яку зґвалтував учитель на випускному, розповіли у коміксі

"Сама винувата": історію дівчини з Кривого Рогу, яку зґвалтував учитель на випускному, розповіли у коміксі

Справу дівчини тричі закривали правоохоронці.

В Україні створили комікс про те, як цькують жертву зґвалтування, і як правоохоронці "закривають очі" на деякі речі. Завдяки коміксам його автори розповіли історію школярки з Кривого Рогу, яку зґвалтував учитель хореографії на випускному.

Про це повідомляє "Повага".

Проєкт Inker створив комікс, який розповідає історію випускниці з Кривого Рогу, яка заявила, що її зґвалтував учитель на випускному. У фокусі розповіді— права людини.

"Пів року тому Оля розповіла поліції про зґвалтування, але їй ніхто не повірив. У процесі слідства Оля неодноразово стикалася з презирством і тиском. Копи навіть порадили випускниці вийти заміж за ґвалтівник", — нагадують автори коміксу.

Зазначається, що справу дівчини тричі закривали, а нещодавно її захисниці через суд вдалося добитися її повторного відкриття.

Над коміксом працювали журналістка Марія Бліндюк, артдиректор Inker Олександр Демін, головний редактор проєкту Самуїл Проскуряков та українська художниця Анна Коваль.

Нагадаємо, що у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області під час випускного вчитель зґвалтував дівчину. При цьому начебто в поліції жертві запропонували "зіграти весілля" із кривдником.

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