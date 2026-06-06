Привид панянки та таємні підземні ходи: що приховує палац на Хмельниччині, у якому знімали "Кріпосну"

Садиба у Самчиках. Фото: turist.km.ua

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Резиденція Чечелів в Самчиках — один з найбільш охайних і доглянутих палацових комплексів не тільки у Хмельницькій області, а й в Україні. Комплекс має статус державного історико-культурного заповідника.

На початку 18 століття цей маєток отримав у володіння Януш Хоєцький, який 1725-го року створив собі резиденцію на березі річки Случ.

Найбільшого розквіту садиба набула за часів гайсинського старости, полковника Петра Чечеля. У середині XVIII століття він придбав маєток, розширив його та надав палацу розкішного оздоблення. Саме тоді парк облаштували за зразком європейських ландшафтних садів. За свідченням сучасників, полковник Петро Чечель, хоч і не здобув високої освіти, але мав гострий розум, здоровий глузд, розсудливість та славився працелюбством.

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Садиба у Самчиках привертає увагу туристів. Фото: Павленко Анастасія, ТСН / © ТСН

Для зведення нового палацового ансамблю Петро Чечель запрошує найвидатніщих спеціалістів свого часу — знаменитого польського архітектора Якуба Кубицького, італійського скульптора Жана-Батіста Цагляно (автора скульптур, барельєфів та ліпнини). Впорядкувати парк доручили відомому садівнику та вченому-природознавцю з Ірландії Денісу Макклеру.

Самчиківський палац — одна з найвишуканіших резиденцій XVIII століття в Україні, що зберегла елегантність і шарм старої Європи. Фото: Павленко Анастасія, ТСН / © ТСН

Первісне розташування приміщень палацу збережено майже повністю. Зокрема, в палаці є п’ять залів (Кругла, Велика, Римська, Спочивальня та Японський кабінет). Разом вони утворюють анфіладу з боку паркового фасаду, містять багате художнє оздоблення у стилі ампіру.

До речі, автором унікальних фресок є Михайло Врубель.

Архітектура збереглася просто чудово, попри те, що в радянський час тут діяла лікарня, і якийсь час — школа. І школярі відколювали шматочки від ліпнини й використовували їх замість крейди.

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Свого часу у садибі влаштовували знатні бали.

Садиба у Самчиках. Фото: Павленко Анастасія, ТСН / © ТСН

Палац оточений парком, що поєднує французький регулярний та англійський пейзажний стилі. Там ростуть понад 280 видів кущів та дерев, серед яких 150-річна ялина європейська та ялина повисла, якій понад 280 років.

Палацово-парковий ансамбль «Самчики» приваблює своєю розкішшю не лише мандрівників, а й кіношників.

На його території було знято епізоди для 7 фільмів, серед яких — «Зачароване кохання», «Вовче серце», «Троє», «Кріпосна».

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Легенди, що переказують місцеві

Місцеві мешканці розповідають, що у палаці нібито живе привид панни Марії, доньки одного з власників. Вона кохала простого садівника, але батько заборонив їм бути разом. Дівчина померла від розпачу, і тепер її біла постать нібито з’являється у парку.

Інша легенда стверджує, що під палацом є таємні підземні ходи, які ведуть у напрямку річки Случ і використовувалися для втечі під час повстань. Деякі археологи навіть виявили підземні арки, які можуть бути залишками тих ходів.

Садиба у Самчиках. Фото: Павленко Анастасія, ТСН / © ТСН

Садибу Чечелів у Самчиках можна відвідати щодня, крім понеділка. Працює заповідник від 09:00 до 16:00 у вихідні та від 09:00 до 17:00 в будні.

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