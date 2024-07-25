Саме це КНР має почути: у Зеленського відповіли, що Кулеба пояснював у Китаї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив візит до Китаю, де зустрівся із очільником МЗС КНР Ван Ї та обговорив шляхи досягнення справедливого миру.

Результати зустрічі прокоментував в інтерв'ю "24 Каналу" радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

"КНР, як глобальний гравець, демонструє готовність вислухати не тільки російську сторону, а й Україну та зрозуміти, чому в цій війні сьогодні неможливо перейти до дипломатичного врегулювання, на чому, до речі, наполягає Китай. Кулеба показав, що Україна не хоче війни й готова до переговорного процесу на справедливих умовах, які приведуть до сталого миру. Однак попри всі свої заяви, Росія готова тільки до війни, ескалації та експансії", – сказав Подоляк.

Він додав, що саме це пояснював міністр закордонних справ в Китаї.

"Абстрактно провести переговорний процес, це ж не означає, що ви прийдете до якоїсь згоди й отримаєте сталий мир та домовленості, які країна-агресорка буде виконувати", – сказав Подоляк.

Радник наголосив, що візит глави МЗС України у Китай вкрай важливий, адже в політичному сенсі зараз триває зміна конструкції глобального світу.

"Є безумовний глобальний лідер – це США, а для Європейського континенту – Євросоюз", – наголосив Подоляк.

Китай зацікавлений у розвитку відносин із Європою, частиною якої є Україна. Пекіну вигідно мати більш тісні стосунки з Європейським Союзом, тому важливо усвідомити природу війни в Україні в повному обсязі.

"Сьогодні КНР виконує функцію глобального гравця, на відміну від вчорашнього дня, де таку функцію виконувала Росія, яка тепер є країною-аутсайдером", – зазначив радник голови ОПУ.

За його словами, Китаю треба все це переосмислити й це можна буде зробити у безпосередній комунікації з Україною та очільниками країн Європи.

Нагадаємо, за 12 років відбувся перший двосторонній візит голови МЗС України до Китаю. На думку українського очільника МЗС, його візит до КНР – це політичний сигнал, що Китай дозрів до такої важливої розмови.

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