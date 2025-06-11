"Саме за Зеленського почалася боротьба зі зрадниками": таємний агент СБУ розповів про проникнення в офіс Сівковича

Агент СБУ / © Youtube/В гостях у Гордона

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Ще до початку повномасштабного вторгнення СБУ інфільтрувала свого агента в московський офіс, який очолював підозрюваний у держзраді Володимир Сівкович. Ексрегіонал співпрацював з російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни.

Про це таємний агент Служби безпеки України заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Під час роботи під прикриттям агент СБУ обіймав посаду водія-помічника, увійшов у довіру до Сівковича, збирав дані про роботу офісу, підконтрольного спецслужбам рф.

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«Серед задач офісу був пошук і вербування потенційних агентів, збір даних, інфільтрація своїх агентів до різних державних структур в Україні. Фактично це була справжня кротоферма, де вирощувалися агенти. Також офіс організовував переправлення в Україну спеціальної техніки для прихованого запису певних осіб. Зрадник готував для фсб інформацію про політичну ситуацію в Україні: огляд рухів, течій, тенденцій. Проводилося багато соціологічних досліджень (прим: результати яких підтасовували у вигідному рф ключі)», – зазначив агент СБУ.

Він також розповів про роботу на рф екскерівника Кримського управління СБУ Олега Кулініча. Нагадаємо, його у 2022 році особисто затримав голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

«Кулініч був топовим агентом рф. Після його арешту фсб звинуватила Сівковича в провалі наймасштабнішої операції, яку вони планували не один рік. СБУ активно очищається від «кротів». Василем Малюком проведена колосальна робота з очищення спецслужби, і вона ще триває. В Службі це найефективніша робота в цьому напрямі за весь час. Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками. І випадок з Кулінічем – це свідчення цієї боротьби», – підкреслив агент.

Його свідчення підтверджують двоє колишніх підлеглих Кулініча з Кримського управління СБУ. За їхніми словами, Кулініч спеціально розвалював роботу підрозділу: призначав на посади нефахових людей, ставив завдання, не пов'язані з задачами Кримського Главку, порушував внутрішні правила безпеки, збирав інформацію, яку потім міг використовувати ворог для наступу, блокував розслідування резонансних справ проти зрадників тощо.

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«Кулініч руйнував роботу з середини. Тобто реально це було саботування, знищення діючого ефективного органу», – зазначили співробітники Служби.

Також вони розповіли, що в ніч повномасштабного вторгнення рф, Кулініч особисто заборонив доповідати у Київ про наступ росіян на Херсонщину.

«О третій годині ночі черговий співробітник доповів, що підрозділи армії рф вже розгорнуті в бойовий порядок. Ця інформація не була, за вказівкою Кулініча, надана до центрального управління СБУ», – підсумував співробітник Служби.

Нагадаємо, що ексрегіонал Володимир Сівкович обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України під час президентства Януковича. Після Революції Гідності він втік до рф. Наразі є підозрюваним у державній зраді та створенні злочинної організації.

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