Саме засідало командування підрозділів: подробиці удару ЗСУ по штабу окупантів в Червоному Маяку на Херсонщині

На Херсонщині на базу окупантів у Червоному маяку "прилетіло". В результаті загинули з пів сотні окупантів та виведено з ладу ворожу техніку.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

За його інформацією по базі окупантів у селищі зафіксовані "прильоти". Пролунало 15 залпів, із них 3 прилетіли по штабу окупантів.

"В той момент там, ймовірно, перебувало командування підрозділів, які окупували селище. Поруч зі штабом формувалася колона бронетехніки. В цій колоні загорілись три танки", - проінформував журналіст.

Він додав, що з руїн штабу витягли близько півсотні загиблих російських військових.

"Вцілілу техніку, яка стояла біля штабу, відтягнули, але не дуже далеко. Так що в окупантів є два варіанти, або чекати на друге відділення файєршоу, або якнайшвидше виконувати наказ Суровікіна на "маневр військ", - написав Цаплієнко.

Нагадаємо, що в Зеленівці під Херсоном партизани підірвали окупантів, які саме окопувалися в лісосмузі та обідали в кафе "Фариз".

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