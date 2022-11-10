Саме засідало командування підрозділів: подробиці удару ЗСУ по штабу окупантів в Червоному Маяку на Херсонщині

ЗСУ знищили базу окупантів у Червоному Маяку на Херсонщині.
На Херсонщині на базу окупантів у Червоному маяку "прилетіло". В результаті загинули з пів сотні окупантів та виведено з ладу ворожу техніку.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
За його інформацією по базі окупантів у селищі зафіксовані "прильоти". Пролунало 15 залпів, із них 3 прилетіли по штабу окупантів.
"В той момент там, ймовірно, перебувало командування підрозділів, які окупували селище. Поруч зі штабом формувалася колона бронетехніки. В цій колоні загорілись три танки", - проінформував журналіст.
Він додав, що з руїн штабу витягли близько півсотні загиблих російських військових.
"Вцілілу техніку, яка стояла біля штабу, відтягнули, але не дуже далеко. Так що в окупантів є два варіанти, або чекати на друге відділення файєршоу, або якнайшвидше виконувати наказ Суровікіна на "маневр військ", - написав Цаплієнко.
Нагадаємо, що в Зеленівці під Херсоном партизани підірвали окупантів, які саме окопувалися в лісосмузі та обідали в кафе "Фариз".
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