"Одні алкаші, наркомани і ніщєброди": міс Рівненщини охарактеризувала жителів рідного міста (відео)

Дівчина негативно висловилася про жителів Рівного.

Переможниця конкурсу "Міс Рівненщина 2014" Катерина Крилова "відзначилася" у програмі "Богиня шопінгу". Вона назвала мешканців рідного міста алкашами і "ніщєбродами".

Таку відповідь вона надала конкурентці в ефірі програми на питання, чи мала вона стосунки з літніми чоловіками.

"Так, у нас в Рівному живуть самі наркомани, алкаші і ніщєброди", - сказала Катерина.

У 2014 році в 17 років Катерина Крилова отримала титул "Міс глядацьких симпатій"та титул "Міс Рівненщина" в межах обласного конкурсу краси.

Зараз 24-річна дівчина активно веде свій інстаграм з контентом "що хочу, те й роблю", а нещодавно оголювалася у міському громадському транспорті, щоправда, напів голу Катерину вигнала кондукторка.

Станом на зараз дівчина видалила свою сторінку в інстаграм. Слід припустити, що після сказаного в ефірі програми, її захейтили невдоволені рівняни.

Нагадаємо, що відому київську блогерку Алевтину Черкашину суд оштрафував на 250 тис. грн через провалену рекламу в Instagram.

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