"Самим цікаво": військовий експерт припустив, що могло "спалити" аеродром окупантів у Криму

Об'єкт могли вивести з ладу комплексом Harpoon чи ATACMS.

Таке припущення в ефірі "Фейгін Live" зробив військовий експерт Олег Жданов.

"Те, що це ЗСУ немає сумніву. А ось чим попали, тут може бути кілька версій. Одна з яких, це комплекс Harpoon, він протикорабельний, але має можливість вражати наземні цілі. І другий варіант, це ATACMS.

Він додав, що військові фахівці знайдуть уламки і визначать, чим саме було завдано удар.

"Нам самим буде цікаво дізнатися, чим же насправді потрапили в аеродром", - сказав Жданов.

Він також нагадав, що до окупації РФ Криму у Саках розміщувалася українська авіабригада.

"Це - єдина авіабригада, яка під час окупації Криму злетіла, і росіяни махали їм услід, коли вони вилетіли на Одесу 2014 року. Там розміщувалися "летючі човни". Там злітна смуга і "рульожка" йдуть просто в море. Літак заходить просто у воду і злітає просто з води, точно так само і сідає. В самому населеному пункті Новофедорівка - базосховище. Там мали лежати торпеди, які несли ці літаки, морські бомби, зокрема глибинні, та інше військово-технічне майно. Чому могло бути багато вибухів - могла бути просто детонація", - зауважив військовий експерт.

Нагадаємо, що день 9 серпня на аеродромі "Саки", що розташований у Новофедорівці (Крим), пролунала серія потужних вибухів. Відомо, що цей аеродром є одним із ключових для російської авіації на півострові, який вона використовує для авіаударів по Україні.

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