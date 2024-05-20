Саміт миру і розмова з Сирським про фронт – головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні підвів підсумки доби, 20 травня.

Підготовка до Саміту миру

Сьогодні глава держави провів тривалу нараду – проміжний аналіз підготовки до Саміту миру. Йшлося про те, які держави будуть на Саміті, а з якими треба ще попрацювати.

Він запевнив, що Саміт буде справді глобальним, лідери з усіх континентів будуть представлені.

"Багато націй, які цінують нормальне, мирне співжиття народів. Ми розуміємо вже й змістовне наповнення Саміту – який результат зустрічі маємо отримати. Дякую всім державам, усім лідерам, усім амбасадорам миру, які нам допомагають готувати Саміт. Протягом трьох тижнів, що залишаються до Саміту, встигнемо попрацювати з десятками лідерів та держав – ще тими, кого ми очікуємо на Саміті. Сьогодні говорив із Прем’єр-міністром Хорватії. Хорватія – пан Прем’єр-міністр – підтверджує свою участь", – сказав Зеленський.

Крім того, Хорватія також підтримує вступ України до Євросоюзу. Своєю чергою українська влада працює заради приєднання Хорватії до декларації "Групи семи" про безпекові гарантії для нашої держави.

"І важливо, що вже фактично підготовлені кілька нових безпекових угод із державами Європи, іще кілька угод із нашими партнерами зараз – на стадії узгодження конкретних деталей. І найближчим часом посилимо цю нову безпекову архітектуру для нашої країни. Будуть підписані нові угоди", – запевнив Зеленський.

Ситуація на фронті

Президент Зеленський говорив сьогодні з Головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині.

Зеленський запевнив, що всюди Сили оборони зберігають контроль.

Окупанти своєю чергою активно застосовують керовані авіабомби – і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв.

"Це знову й знову повертає до потреби в ППО – у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад. А також це стосується підготовки переходу наших Повітряних сил на нові бойові літаки. На жаль, у цих двох завданнях оперативності вільному світові досі не вистачає. Але маємо все ж перспективу і перспективну роботу з кількома партнерами й робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили "петріотів" нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, таким як Суми та інші", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав ексклюзивне інтерв’ю Reuters в Києві в понеділок, 20 травня. Він також зазначив, що США чинили опір закликам України використати свої ракети проти міжнародно визнаної російської території.

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