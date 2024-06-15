“Саміт миру стартував на умовах України”: Коваленко про істерику Путіна та невдалий наступ армії РФ

Сьогодні, 15 червня, стартував саміт світу у Швейцарії. Захід, що зібрав понад 90 представників різних країн та 8 міжнародних організацій, присвячений питанню миру в Україні, але саме з урахуванням інтересів України. І саме з цієї причини Володимира Путіна цей захід тригерив з першого дня оголошення про його проведення.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Росія виснажена, Путін в істериці

Як зауважує Коваленко, за минулі два місяці росія спробувала реалізувати цілу низку кампаній, як інформаційних, так і військових, для зриву заходу або нав'язування свого порядку денного, з апогеєм у вигляді вчорашнього виступу Путіна з пропозицією "миру" за його умовами.

“Причому путін як заводна мавпа став товкмачувати про свій “мир” останні два місяці, особливо завзято під час візиту до Китаю”, — відзначив Коваленко.

Очевидно, продовжив оглядач, що провальні спроби зірвати саміт миру за допомогою внутрішньої європейської агентури Кремля змусили Путіна піти іншим шляхом.

“А саме, якщо не зірвав — нав'яжи свої умови. Саме з цією метою 10 травня почався наступ РВВ у Харківській області на Липці та Вовчанськ, щоб продемонструвати всьому світу, що російська армія може собі це дозволити відкривати нові фронти”, — констатував Коваленко.

За задумом російського командування, пояснює оглядач, нові захоплені території України мали продемонструвати можливості армії РФ розширювати окуповані території, деморалізувати як українців, так і європейських партнерів, створити умови для нав'язування наративу “Досить воювати, час домовлятися, то всю країну втратимо!”.

“Але наступ у Харківській області пішов зовсім не за планом і наголосив не на тому, що росія може наступати, а на те, що вона виснажена”, — зазначив Коваленко.

У Бєлгородській області було зібрано 40 тисяч окупантів, практично стільки ж, скільки наступало на Київ у 2022 році з території Білорусі.

“Але чого змогла досягти 2022-го року за місяць тоді російська армія і що зараз? Харківська операція не завуалювала, а якраз навпаки, оголила проблеми РВВ – факт її виснаження та втрату боєздатності”, — стверджує експерт.

Він акцентує: саме провал Харківської операції “імітація” змусив Путіна істерити частіше і голосніше, а регулярні удари вглиб території росії дронів ГУР МО та СБУ, а також планомірне винесення ППО вже не тільки у тимчасово окупованому Криму, а й по території Росії, цей ефект лише посилили.

“Вчорашні тиради путіна абсолютно нікого не зачепили і не зацікавили із союзників України. Фактично, багатомісячні спроби показати світові іншу картинку, вирядити голого короля виявилися провальними”, — висловився Коваленко.

Натомість стало відомо про спроби росії викуповувати у країн Центральної Азії, Близького Сходу, Африки і навіть Латинської Америки стару радянську техніку. Мабуть тому, що у РВВ все йде за планом?

“Сьогодні стартує саміт світу у Швейцарії. І стартує він за умов України”, — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, у швейцарському Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн, стартує перший дводенний установчий саміт формули миру президента Зеленського.

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