Саміт миру: у декларації враховано всі принципові позиції, на яких наполягала Україна

Декларація буде відкритою для підписання іншими країнами, які не були присутні на зустрічі, зазначив Кулеба.

У Швейцарії триває Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Роботу над текстом декларації за підсумками саміту миру вже завершено.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз робота над текстом завершена. Наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення декларації. Вона буде відкрита до приєднання інших країн і після завершення саміту. Тому ми вже знаємо, що декілька країн здійснюють внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього, хоча вони не є зараз на саміті. Текст збалансований, всі принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані", - сказав він.

Дипломат також пояснив, чому Туреччина і Саудівська Аравія наполягають на присутності РФ і яка позиція України.

"Я думаю, головна перевага цього саміту, не лише з точки зору українського питання, а і з точки зору глобальної дипломатії, полягає в тому, що тут кожна країна може висловити свою позицію. Ми чуємо кожного. Це не такий захід, які полюбляє Росія, щоб всіх зібрати і всі говорять, як то кажуть, "в одну дудку" з РФ. Саме через такий діалог ми можемо прийти до правильних рішень. Я не бачу проблем у коментарях, головне, що ці країни приїхали, висловивили підтримку формули миру", - додав він.

Нагадаємо, 15 червня у місті Бюргеншток (неподалік від Люцерна) у Швейцарії почався Глобальний саміт миру в Україні. Президент Володимир Зеленський особисто зустрів представників країн, які будуть спільно напрацьовувати шлях до завершення війни з РФ.

92 країни світу та представники 8 організацій обговорюють у Швейцарії три пункти "Формули миру", які стосуються ядерної та продовольчої безпеки, полонених та дітей. На наступному саміті ці пропозиції отримає РФ.

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