Саміт миру у Швейцарії: у Зеленського зробили нову заяву про участь Китаю

За словами Зеленського, 107 країн підтвердили свою участь у Саміті миру.

Станом на 11 червня Китай досі не підтвердив, чи буде брати участь у Саміту миру у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону у вівторок, 11 червня.

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За його словами, в Офісі президента не мають великих надій на те, що КНР прийме запрошення на саміт.

"Станом на цей момент немає підтвердження від Китаю про те, що вони братимуть участь у саміті. І надії на те, що вони братимуть участь у саміті, вони є примарними", - сказав Никифоров.

Нагадаємо, цими вихідними, 15-16 червня, розпочнеться Саміт миру на швейцарському курорті Бюрґеншток за ініціативи президента України Володимира Зеленського. За словами глави держави, 107 країн підтвердили свою участь у саміті.

На пленарному засіданні Бундестагу Німеччини 11 червня Зеленський назвав цей захід "першим кроком до миру". Він наголосив, що "факт проведення вже є успіхом".

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