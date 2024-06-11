Саміт миру у Швейцарії: у Зеленського зробили нову заяву про участь Китаю

За словами Зеленського, 107 країн підтвердили свою участь у Саміті миру.
Станом на 11 червня Китай досі не підтвердив, чи буде брати участь у Саміту миру у Швейцарії 15-16 червня.
Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону у вівторок, 11 червня.
За його словами, в Офісі президента не мають великих надій на те, що КНР прийме запрошення на саміт.
"Станом на цей момент немає підтвердження від Китаю про те, що вони братимуть участь у саміті. І надії на те, що вони братимуть участь у саміті, вони є примарними", - сказав Никифоров.
Нагадаємо, цими вихідними, 15-16 червня, розпочнеться Саміт миру на швейцарському курорті Бюрґеншток за ініціативи президента України Володимира Зеленського. За словами глави держави, 107 країн підтвердили свою участь у саміті.
На пленарному засіданні Бундестагу Німеччини 11 червня Зеленський назвав цей захід "першим кроком до миру". Він наголосив, що "факт проведення вже є успіхом".
Читайте провідні новини дня:
- Сюрпризи виборів до Європарламенту: небезпечний тріумф Ле Пен, розділена Німеччина та принизлива поразка Шольца і Макрона
- "Схожу замість вас в магазин, якщо боїтесь ТЦК": в Україні почали дивно заробляти на мобілізації
- До України привезли євро, за які "нічого не можна купити": що це за купюра і кому вона потрібна