Саміт миру в Швейцарії: підсумки першого дня і головні заяви світових лідерів

Минув перший день Глобального саміту миру. Світові лідери висловили підтримку Україні та засудили "мирні" пропозиції Путіна.

У Швейцарії 15 червня розпочався Всесвітній саміт миру, на якому представники 100 країн висловили свою підтримку Україні у боротьбі з російською збройною агресією, а так звані "мирні" пропозиції Путіна були розкритиковані як пропагандистські та неприйнятні.

Головні заяви першого дня Саміту миру читайте на ТСН.ua.

США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс запевнила Україну в подальшій підтримці та додала, що будь-які домовленості мають ґрунтуватися на базі міжнародного права та принципів Статуту ООН.

"Ми віддані підтримці міжнародних правил й норм, захисту демократичних цінностей, протистоянню диктаторам й підтримці наших союзників та партнерів. Цей підхід забезпечував наш успіх та процвітання протягом багатьох поколінь й продовжує робити це. Цей підхід робить Америку сильною, підтримує безпеку американців та сприяє глобальній безпеці. США підтримує Україну не з милості, а через те, що це відповідає нашим стратегічним принципам", - заявила Гарріс.

Вона зауважила, що для США "важливий мир в Україні". Також політикиня додала, що Путін закликає не до "мирних" перемовин, а до капітуляції.

Так, у "мирних" пропозиціях диктатор просить Україну відмовитися від чотирьох областей (Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької), на які претендує РФ, а про Крим навіть не йшлося. Також Путін закликає Україну припинити бойові дії та відмовитися від вступу в НАТО.

Крім того, на Саміті американська віцепрезидентка повідомила, що Штати виділяють 1,5 мільярда доларів на допомогу Україні подолати проблеми з енергетикою у країні через російські обстріли критичної інфраструктури, а також ці гроші покриють гуманітарні потреби громадян.

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що негайне припинення вогню без дорожньої карти до тривалого миру спричинить розвиток сценарію, який є "несправедливо небезпечним” не тільки для України, але й всієї Європи і навіть світу.

За його словами, мир це більше, ніж просто відсутність війни.

"Негайне припинення вогню без серйозних перемовин, без дорожньої карти до справедливого та тривалого миру просто легітимізує захоплення Росією української землі та приведе до нового замороженого конфлікту", – наголосив Олаф Шольц.

Німецький канцлер нагадав, що перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну і в ЄС, і в США були готові до обговорень питань безпеки, які хвилювали Москву. Однак, за його словами, Росія обрала війну, а не дипломатію та діалог.

“Дозвольте мені бути зрозумілим. Попри будь-які стурбованості щодо безпеки жодні з них не можуть виправдати вторгнення до мирної сусідньої держави. Я хотів би підкреслити, що Україна є жертвою агресії, яка мала сміливість презентувати світу план миру”, – додав Шольц.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що передумовою для миру в Україні може стати лише допомога у відбитті російської агресії. За його словами, капітуляція України не може бути шляхом до миру.

"Всі з нас віддані побудові сталого миру. Але, як вже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії", - наголосив Макрон.

Італія

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні також прокоментувала так звану "мирну пропозицію" російського диктатора Путіна про припинення агресії проти України. Відповідаючи на запитання стосовно пропозиції Путіна, Мелоні заявила, що диктатор зробив це у пропагандистських цілях, а не для початку реальних переговорів.

"Якщо пропозиція президента Путіна така: "Ми готові до мирних переговорів, якщо Україна визнає вторгнення в Україну та відмовиться від окупованих частин", — то це не здається мені особливо ефективною пропозицією", — сказала Мелоні.

Туреччина

Своєю чергою, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан назвав "мирні" пропозиції Путіна "проблиском надії".

"Незалежно від запропонованих змісту й умов, це важливі кроки й проблиск надії, з яких можна почати. Проте кожна сторона вважає дії іншої продовженням ширшого військового зусилля", - наголосив він.

Фідан уточнив, що за участю РФ даний форум "міг би бути більш орієнтованим на результат".

Фінляндія

Президент Фінляндії Александр Стубб під час спілкування з журналістами на Всесвітньому саміті миру наголосив, що Китай і Глобальний Південь можуть відіграти ключову роль у встановленні миру в Україні.

"Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні", - зауважив він.

Стубб також додав, що у цій міжнародній конференції беруть участь багато представників із країн Латинської Америки, Африки, Азії та особливо Близького Сходу.

"Це дає надію, що ми зможемо вийти на шлях миру, і я вважаю за важливе, щоб це сталося на умовах України", - заявив фінський лідер.

Водночас він закликав Путіна припинити війну з Україною, а також відкинув "мирну ініціативу" російського диктатора.

Кенія

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з кенійським колегою Вільямом Руто створення хабів у портах Африки для експорту українського зерна у цей регіон, а також подякував йому за участь у Саміті й принципову позицію щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

"Обговорили питання продовольчої безпеки, яке дуже важливе для обох країн, розвиток українсько-кенійських відносин і проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції. Розглянули можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки", - написав Зеленський.

У свою чергу, Руто на конференції 15 червня наголосив, що позиція Кенії щодо України "непорушна".

"Позиція Кенії непорушна - агресія Росії проти країни є несправедливою, невиправданою і є порушенням міжнародного права", - наголосив він.

Кенійський президент додав, що наслідки цієї війни відчуваються в усьому світі: "Сьогодні фермер у Кенії знає про війну в Україні, бо за добрива треба платити більше, а також тому, що добрива приходять невчасно".

Крім того, Руто заявив, що Саміт миру "не повинен бути зустріччю лише друзів і тут мають бути і друзі, і вороги".

"Росія теж має бути за столом", - сказав він та уточнив, що російське широкомасштабне вторгнення в Україну є незаконним, але протиправним є й одностороннє використання російських заморожених активів.

"Ми говоримо про мир, говоримо про те, як вирішити конфлікт в Україні, і я кажу про те, що зараз час, аби всі сторони показали прихильність до миру", - пояснив президент Кенії.

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