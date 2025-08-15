Реклама

Все відбуватиметься на американській військовій базі Elmendorf-Richardson, яка розташована буквально за 10 хвилин автівкою від центра Анкориджа, і почнеться з двосторонньої зустрічі Трампа та Путіна спочатку віч-на-віч із перекладачами, а потім — разом із делегаціями за спільним робочим обідом.

З американського боку — це віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф (який вже чотири рази літав до Путіна в Росію), і міністр фінансів Скотт Бессент.

З російського боку — міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов, спецпредставник Путіна з економічних питань Кирило Дмитрієв, та помічник Путіна Юрій Ушаков.

Насамкінець запланований підхід Трампа та Путіна до преси. За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, це буде спільна пресконференція. У 2018 році в Гельсінкі це для Трампа закінчилося погано, адже він поставив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори у 2016 році, на яких і переміг Трамп, вище за дані власної розвідки, які доводили протилежне. Зараз, у 2025 році, ставки ще вищі. Після оголошення зустрічі з Путіним на Алясці тиждень тому, Білий дім почав применшувати її значення аж до того, що, за словами Левітт, Трамп просто їде подивитися в очі Путіну.

Та й сам Трамп зробив немало суперечливих заяв про цю зустріч. Тож, чого очікувати Україні? Що про Аляску-2025 кажуть експерти та пишуть ЗМІ? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Аляска-2025: зустріч спільна — мета різна

Дональд Трамп — не перший американський президент, який намагається щось розгледіти в очах Путіна. Після першої з ним зустрічі в Словенії у 2001 році Джордж Буш-молодший сказав: «Я дивився йому в очі. Мені здалося, що я зрозумів його душу». Проте, все ж, найкрасномовніше про душу Путіна висловився Джо Байден: «Я дивлюся вам в очі і не думаю, що у вас є душа». Путін, як пізніше розповів Байден, у відповідь усміхнувся і сказав: «Ми розуміємо одне одного».

Від 2000 року Путін зустрічався з п’ятьма американськими президентами. Після вторгнення Росії до Грузії у 2008 році, Барак Обама навіть був із візитом у Москві в липні 2009 року в рамках свого сумнозвісного перезавантаження відносин з Росією. Вже за п’ять років, у 2014 році, Росія окупувала Крим і почала військову інтервенцію на Донбас. Ще за рік — у вересні 2015 року — почала свою військову операцію в Сирії на боці тодішнього президента Башара аль-Асада, який зараз переховується в Москві.

До того ж, за місяць до зустрічі з Путіним у Женеві влітку 2021 року, Байден скасував санкції проти «Північного потоку-2» (які, до речі, запроваджував Трамп під час своєї першої каденції). Проте, ця поступка не запобігла повномасштабному російському вторгненню в Україну. Враховуючи все це, адміністрація Трампа не мала б погоджуватися на великий саміт з Путіним без жодних попередніх поступок з його боку чи запровадження нових санкцій, ще й на Алясці — американській землі. ТСН.ua вже писав, що це вперше від 2007 Путіна запросили до США (за виключенням ООН), хоча для зустрічі розглядався також майданчик ОАЕ.

Тож, на думку переважної більшості аналітиків та експертів, час та місце саміту з Путіним — це чергова величезна поступка з боку Трампа.

По-перше, вона вкотре вказує на відсутність дипломатичної тяглості та стратегії цієї американської адміністрації.

По-друге, одержимість Трампа персональною дипломатією — його переконанням, що лише він зможе домогтися припинення вогню, особисто зустрівшись з Путіним і поглянувши йому в очі — неодмінно зіграє й проти самих США.

Адже, якщо порівняти заяви американської сторони з тим, про що говорили на російських пропагандистських каналах напередодні Аляски, мета зустрічі обох сторін кардинально відрізняється.

Поступки Путіну: будь-що заморозити війну

Російська пропаганда подає цей саміт з Трампом ледь не як «Ялту-2», коли «великі» світові лідери зустрічаються й вирішують долю світу, щоб запобігти Третій світовій війні. Так, наприклад, під час наради в Кремлі в четвер, 14 серпня, Путін хоч і заявив, що адміністрація Трампа «докладає досить енергійних і щирих зусиль» щодо врегулювання «української кризи», втім не виключив виходу «на нові домовленості щодо стратегічних наступальних озброєнь». А американські дослідники, як пише Reuters, кажуть, що Росія ймовірно готується до випробування міжконтинентальної крилатої ракети «Буревісник» із силовою ядерною установкою.

Про що йдеться? У лютому 2026 році припиняє свою дію СНО-III — Договір між США та РФ про скорочення та обмеження стратегічних ядерних наступальних озброєнь. Трамп не раз висловлював бажання його продовжити. Проте, після відповіді Трампа на ядерні погрози божевільного заступника російського Радбезу Дмитра Медведєва відправити поближче до Росії два американські атомні підводні човни, Москва заявила про відмову від мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності (РСМД). Хоч, насправді, з відповідного Договору РСМД США в односторонньому порядку вивів Трамп ще у 2019 році.

У Білому домі акцент роблять зовсім на іншому. Минулої п’ятниці, 8 серпня, коли спливав найкінцевіший зі всіх кінцевих дедлайнів для припинення Росією вогню, Трамп анонсував не нові санкції проти Росії, а зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня. А вже в понеділок, 11 серпня, вчергове накинувся на Володимира Зеленського, непрямо звинувачуючи саме його в початку війни Росії проти України, додавши, що за «3,5 роки він (український президент — Ред.) був на багатьох зустрічах і нічого не сталося».

Протягом минулих вихідних і Трамп, і Джей Ді Венс, й інші американські високопосадовці публічно заявляли про «обміни територіями» та «територіальні суперечки» між Україною та Росією, надсилаючи тим самим сигнал Кремлю, що в Білому домі готові обговорювати легалізацію російської окупації українських територій. Проте, наразившись на критику з усіх боків, Трамп навіть накинувся на пресу, мовляв, якби в рамках угоди з Росією «отримав безкоштовно Москву та Ленінград (Санкт-Петербург — Ред.), у фейкових новинах написали б, що це погана угода».

Трамп обіцяє, що протягом перших хвилин зрозуміє, чи буде зустріч із Путіним вдалою. Якщо ж ні — просто збереться й поїде назад до Вашингтона, таки запровадивши проти Росії нові санкції. Проте, щодо санкцій, прозвучали й інші доволі суперечливі заяви американської сторони. За словами Керолайн Левітт, Трамп не хоче запроваджувати санкції проти Росії, бо його пріоритетом є дипломатія. А Скотт Бессент взагалі дорікнув Європі, мовляв, щодо санкцій «час підтвердити свої зобов’язання, або замовкнути».

Протягом останніх двох днів адміністрація Трампа дещо змінила свої очікування від зустрічі з Путіним на Алясці, наголошуючи, що головне — це влаштувати потім особисту зустріч Путіна та Зеленського, яка і має покласти край війні. А щоб стимулювати Путіна погодитися хоч на якесь тимчасове перемир’я, за численними повідомленнями західних ЗМІ, Трамп хоче запропонувати Росії доступ до природних ресурсів Аляски та часткове зняття санкцій із російської авіаційної галузі.

Тобто, очевидно, що Трамп будь-що хоче або домовитися з Путіним, щоб отримати Нобелівську премію миру, або вийти з цього процесу. А що ж отримає Україна? Чи можна розраховувати хоч на якісь гарантії безпеки? За словами президента Франції Еммануеля Макрона, під час спільної відеоконференції з Трампом у середу, 13 серпня, президент США висловив чітку позицію, що НАТО не має бути їхньою частиною, бо це важливий аргумент для Росії.

