Саміт НАТО: союзники оприлюднять конкретні кроки щодо членства України – високопосадовець Держдепу

Альянс обговорить, як стримати Росію в майбутньому і як Україні підготуватися до членства.

НАТО на саміті, який пройде у Вашингтоні 9-11 липня, запропонує Україні "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в Альянсі.

Про це заявив високопосадовець Державного департаменту США, пише "Голос Америки".

Так, очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але у розмові зі ЗМІ посадовець Держдепу сказав, що конкретне формулювання ще узгоджується.

Під час інтерв’ю у вівторок Дуглас Джонс, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, сказав кореспондентці "Голосу Америки" Найк Чінг, що альянс обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому, і як підготуватися до членства в НАТО.

"Сполучені Штати і всі союзники по НАТО сказали, що майбутнє України в НАТО. На цьому саміті ми розгорнемо конкретні шляхи, за допомогою яких НАТО може допомогти Україні захистити себе від російської агресії, побудувати майбутню потужність, необхідну для стримування Росії, і здійснити необхідні реформи, щоб зробити себе сильнішим кандидатом на членство в НАТО. Разом це те, що ми називаємо "містком до членства" в НАТО. Підтримка, яку ми збираємося надати на саміті, дійсно допоможе прискорити шлях України до членства в НАТО", - зазначив Дуглас Джонс.

Нагадаємо, у Пентагоні розповіли про те, на яких умовах Україну візьмуть до НАТО.

Читайте також провідні новини дня: