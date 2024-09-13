Саміт перших леді і джентльменів: Осадча, Хамайко, Мірошниченко поділилися враженнями від події

У Києві під патронатом першої леді Олени Зеленської відбувся Четвертий Саміт перших леді та джентльменів, темою якого був "Захист дітей: гарантії безпечного майбутнього".

Саміт зосередився на кількох ключових сферах захисту дітей, зокрема безпеці під час війни, в сім'ї, школі, кіберпросторі та створенні безпечного середовища для дітей. Щоб обговорити ці питання та визначити шляхи захисту добробуту та майбутнього дітей у Софії київській зібралися разом міжнародні та українські експерти, перші леді та джентльмени, лідери думок та особливі гості.

Так, до важливої події також доєднались авторка і ведуча "ТСН Тиждень" Алла Мазур, ведуча 1+1 Марафон Наталія Мосейчук, ведучі Валентина Хамайко та Катерина Осадча. Модерував Саміт Тімур Мірошниченко.

Пропонуємо дізнатися, як зіркові гості відреагували на цьогорічну тему Саміту й що їх вразило найбільше.

Саміт перших леді і джентльменів у Києві

Алла Мазур

"Безпека дітей в час війни: в школі, у родині, в кіберпросторі. Надзвичайно важливу тему обрали цього року для четвертого вже Саміту перших леді і джентльменів. Це зібрання – фактично єдине світове, що гуртує представників різних континентів. Незважаючи на обстріли, на запрошення першої леді Олени Зеленської фізично приїхали цього року леді і джентльмени з 8 країн. Другі половинки лідерів держав за участю зірок світової журналістики, українських політиків і активістів шукали реальні шляхи: як врятувати дітей України. Зокрема, як примусити путіна повернути незаконно депортованих малюків. Яких лише за офіційними даними, росіяни викрали 19 546. А загалом їх може бути понад мільйон! Кричимо про це на весь світ", - зазначила ведуча.

Саміт перших леді і джентльменів у Києві

Валентина Хамайко

"Я була дуже вражена. По-перше, тема цьогорічного заходу дуже чутлива – "Захист дітей: гарантії безпечного майбутнього". По-друге, захоплювали промови учасників, що приїхали, особливо наших українських дітей. Перші сльози, які покотилися, це коли вийшов на сцену В'ячеслав Ялов. Ще два роки тому, у вісімнадцять, він став опікуном для своїх менших братів і сестер. Зараз йому вже 20 і він розповідав про те, як їм жилося і які висновки хлопець зробив за цих два роки. Від його слів, від його хвилювань, від його спогадів, відверто, все вкривалося мурахами. Я сподіваюся, що кожному учаснику закордонної делегації, першим леді, першим джентльменам, їм вдалося відчути той біль, з яким зустрічаються наші діти щодня. Піднімалися й внутрішні теми, про психологічний тиск на дітей, вплив соціальних мереж, вербування дітей, вплив на їхню психіку", - розповіла знаменитість.

Саміт перших леді і джентльменів у Києві

Тімур Мірошниченко

"Мені надзвичайно приємно другий рік поспіль доєднатися до такої масштабної події як Саміт перших леді і джентльменів. Все було на найвищому світовому рівні. Єдині зміни – цього року перемістився на основну сцену і мав можливість поспілкуватися не тільки з першими леді і джентльменами і першими особами світу, а ще й записати інтерв’ю на сцені заходу із голлівудською зіркою Майклом Дугласом та його сином Діланом. І також промодерувати одну з панелей, присвячену безпеці в родині, бо це дуже актуальна наразі тема для України", - зазначив ведучий.

Саміт перших леді і джентльменів у Києві

Саміт перших леді і джентльменів у Києві

Катерина Осадча

"Цьогорічний Саміт був присвячений безпеці дітей. Це відгукується з роботою Фундації Катерини Осадчої, тому що з початком війни ми займалися пошуком зниклих дітей і дорослих. Для мене всі панелі форуму були надзвичайно важливими. Насправді це можливість подивитися ширше на те, з якими проблемами стикаються наші діти, чим ми ще можемо бути корисними, на що ще маємо звернути увагу аби робити більше. На Саміті одна з тем безпеки дітей – аби діти залишалися в родинах. А так, як моя Фундація займається і дітьми-сиротами, і розвитком сімейних форм виховання, для мене також це особлива місія, аби діти мали своїх дорослих", - підкреслила ведуча.

Саміт перших леді і джентльменів у Києві

Саміт перших леді і джентльменів у Києві

Нагадаємо, на Саміті перших леді та джентльменів також був присутній зірка з Голлівуду Майкл Дуглас разом з сином. Редакція ТСН.ua раніше розповідала, які місця у Києві відвідав актор, чим його захопив український народ і як він закликав іноземців допомогти Україні.

Саміт перших леді і джентльменів у Києві

У Києві пройшов четвертий саміт перших леді та джентльменів

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