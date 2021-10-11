Саміт Україна-ЄС: у Брюсселі назвали основні питання для обговорення та порядок денний заходу

Зеленський та Шарль Мішель після саміту проведуть зустріч.

У вівторок, 12 жовтня, у Києві відбудеться саміт України-ЄС, на якому обговорюватимуть імплементацію двосторонньої Угоди про асоціацію, боротьбу з коронавірусом та безпекові питання.

Порядок денний саміту опублікували на сайті Ради ЄС.

Так, згідно з цим порядком денним, сьогодні президент Європейської Ради Шарль Мішель о 17:45 відвідає Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". Завтра, 12 жовтня, у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Спочатку о 8:30 ранку Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, далі о 9:00 відбудеться робочий сніданок, о 9:45 розпочнеться пленарна сесія, об 11:25 - церемонія підписання документів, а об 11:30 - пресконференція.

Окремо, о 18:00 Шарль Мішель проведе зустріч з Зеленським.

Як пише "Укрінформ", офіційний представник ЄС повідомив, що на саміті Україна та ЄС обговорюватимуть Угоду про асоціацію. У цьому контексті, за його словами, під час київського саміту будуть підписані три важливі угоди: щодо спільного авіаційного простору (угода "про відкрите небо"), що створить нові комерційні можливості для авіакомпаній, зокрема введе Україну у так званий low cost-авіапростір, ще дві угоди стосуються асоціації України з європейськими програмами Horizon Europe та Creative Europe. Обидві мають сприяти розвитку співпраці у науковій сфері, обмінам між науковцями та дослідниками, а також відкриттю нових перспектив для молоді в отриманні якісної освіти.

"Цей саміт дасть важливу можливість зміцнити політичну асоціацію та економічну інтеграцію з ЄС. У нас для цього є солідна основа – Угода про асоціацію від 2017 року та Поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка діє від 2016 року та дозволила значно збільшити обсяги двосторонньої торгівлі й українського експорту до ЄС. Це буде можливість підбити підсумок імплементації Угоди про асоціацію – де ми перебуваємо, і як рухатися далі", – цитує видання представника Євросоюзу.

Ще дві ключові теми, що прозвучить під час саміту, за словами джерела, – це координація зусиль у боротьбі з COVID-19 та безпека, яка буде однією з центральних тем.

"Я очікую, що під час саміту лідери підтвердять зобов’язання ЄС імплементувати та дотримуватися політики невизнання (окупації Криму), включаючи застосування обмежувальних заходів. І я думаю, що також будуть дискусії, що ми можемо робити разом для подолання певних гібридних загроз і дезінформації, з яким стикаються часто як Україна, так і ЄС", – наголосив європейський представник.

Нагадаємо, президенти Європейської ради Шарль Мішель та Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, які представлятимуть європейську сторону на саміті, прибудуть до Києва вже у понеділок, 11 жовтня.

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