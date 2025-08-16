Саміт зіграв на руку Кремлю: які дві великі перемоги отримав Путін

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Саміт на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним закінчився. Для України це могла б бути важка і складна ніч. Втім, жодної угоди не було укладено без Києва.

Які можна зробити висновки про саміт, пише CNN.

Видання зауважує, що президент США Дональд Трамп засмучений і втомлений вигляд. Натомість російський “фюрер” здавався незламним та навіть вдавався до погроз. Так, Путін попереджав Київ та його європейських союзників не втручатися ,“не створюватимуть жодних перешкод”, “провокацій” та “закулісних інтриг” у поточний процес, до якого, на його думку, він втягнув Трампа.

Реклама

CNN пише, що дзвінок Трампа до України та союзників по НАТО, “можливо, й представляв собою певну структуру, яку Путін вважав “угодою”. Втім, вираз обличчя Трампа та його заяви говорили про протилежне - “він не уклав жодної суттєвої угоди, яка, на його думку, спрацює”.

“Найскладніші частини переговорів – це ті, які залишаються неузгодженими в кінці. Заява Трампа про те, що деякі “важливі” речі залишилися невирішеними, свідчить про незначний рух у таких питаннях, як те, яких території хоче Путін, та припинення вогню”, - йдеться у статі.

Перемоги для Кремля

У результаті саміту на Алясці Трамп не уклав жодної угоди. Втім, врешті-решт російський диктатор отримав дві величезні перемоги. По-перше, палка зустріч з червоною доріжкою в США стала “незвичною формою репутаційної реабілітації військового злочинця”.

“Це було жахливе видовище для багатьох українців. Ситуацію ще більше погіршило те, що глава Кремля назвав Україну “братньою” країною, незважаючи на вбивства її мирних жителів протягом трьох з половиною років”, - наголошує CNN.

Реклама

По-друге, російський “фюрер” виграв час. Він отримав ще більше часу для просування своїх військ по лінії фронту в Україні.

“Незрозуміло, чи Трамп достатньо розлючений, щоб у найближчі дні могли бути запроваджені вторинні санкції. Але Путін, схоже, не поводився так, ніби поспішав, пропонуючи подальші зустрічі та постійну роботу. Час має значення, оскільки літній наступ Путіна близький до того, щоб перетворити поступові здобутки на стратегічні перемоги”, - констатує американське видання.

Разом з тим, наголошує CNN, для України все могло бути значно гіршим. Втім, країна прокинулася у світі, “який залишиться незмінним”.

“Жахливим світом, але без раптового зближення США та Росії чи угоди, яку потрібно було б проковтнути”, - підвели підсумок у статті.

Реклама

Нагадаємо, після зустрічі “фюрер” Володимир Путін зробив кілька “мирних” заяв, на які західні політики реагують скептично. Зокрема, міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне звинуватила Путіна у “черговій маніпуляції та завуальованих погрозах”.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь наголошує, що зустріч Трампа з диктатором не принесла жодних результатів. З його слів, “це була порожня балаканина, лише знизування плечима”. Американський політик також розкритикував президента за те, що він “назвав Володимира Путіна своїм чудовим другом”.

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон також вважає, що Путін переміг після зустрічі на Алясці. Тим часом Трамп, каже політик “не програв, але Трамп нічого не здобув, окрім зустрічі”.