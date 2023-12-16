"Самогубство і марнотратсво": піхотинці про ситуацію на лівобережжі Херсонщини - NYT

Найзапекліші бої точилися в селі Кринки на східному березі Дніпра на Херсонщині.

Операції Сил оборони на березі Дніпра через складні умови описують як "самогубство" і "марнотратство".

Про це пише The New York Times.

Піхотинці, які брали участь у форсуванні Дніпра, описали цей наступ як жорстокий і марний, оскільки групи українських військ були розбиті на берегах річки або у воді ще до того, як досягли іншого берега.

"В більшості місць на лівому березі немає де окопатися. Перші підступи, як правило, являють собою болотисті острови, пронизані невеличкими річками, або луки, які перетворилися на трясовину з багнюки і вирв від бомб, наповнених водою",- йдеться в повідомленні.

Також читайте Черговий скандал: в Миколаєві учасників масових заходів не впустили в укриття

Як передає видання, найзапекліші бої точилися в селі Кринки на східному березі Дніпра на Херсонщині, де українські війська захопили вузьку смугу рибальських будиночків.

"Кадри, що транслювалися безпілотником і які побачило видання The New York Times, "підтвердили розповіді солдатів про потужні російські авіаудари, які зруйнували будинки і перетворили берег річки на масу бруду і розтрощених дерев", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, один український фронтовик дав тверезий звіт про боротьбу України за плацдарм на лівому березі Дніпра. Кілька сотень українських солдатів прорвалися туди в рамках контрнаступу, розпочатого пів року тому.

Читайте також: