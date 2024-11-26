"Самоочищення" університетів: відраховано понад 23 тисячі "студентів", які уникали мобілізації

Цілу низку закладів вищої освіти позбавили ліцензії через порушення під час вступної кампанії та корупцію.

За період від квітня до серпня 2024 року українські заклади вищої освіти позбулись 23448 студентів чоловічої статі призовного віку. Ці "студенти" або завалили сесію, або взагалі не відвідували заняття. Водночас ціла низка університетів втратила ліцензії на здійснення освітньої діяльності за рішенням Міністерства освіти і науки України.

Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький.

"Один із найважливіших пріоритетів команди МОН – це розвиток нашої системи вищої освіти та підвищення її конкурентоспроможності в Європі. На жаль, ці зусилля часто стикаються з викликами, які не тільки не сприяють розвитку, а й змінюють наші пріоритети на боротьбу з повною профанацією вищої освіти", – зауважив Винницький.

Він додав, що Україна не може собі дозволити, щоб вища освіта "використовувалася не за призначенням", коли метою вступу до університету не є набуття відповідних професійних компетентностей.

"Сьогодні, разом із Русланом Гураком [головою Державної служби якості освіти (ДСЯО) – ред.] обговорили результати комплексу заходів, які нещодавно провела ДСЯО щодо проблемних питань організації освітнього процесу для здобувачів вищої освіти чоловічої статі мобілізаційного віку. Маємо обнадійливі результати", – зазначив заступник міністра.

Він уточнив, що більшість студентів-чоловіків віком 30+, яких цього року відрахували з вишів, втратили свої місця за рішеннями внутрішніх систем забезпечення якості освіти самих університетів. Але 5805 здобувачів вищої освіти були відраховані безпосередньо за результатами перевірок ДСЯО.

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"Мабуть, відрахування студентів не варто вважати позитивним явищем для системи. Але з іншої сторони це ознака вимогливості наших закладів вищої освіти", – підкреслив Винницький.

Він уточнив, що були відраховані саме ті "студенти", які насправді не планували навчатись, а мали намір "використати цей статус для уникнення інших обов'язків".

"Те, що їх вже немає в системі вищої освіти, – ознака того, що система самоочищується", – вважає посадовець.

Він також додав, що за поданням ДСЯО правоохоронні органи вже відкрили 8 кримінальних проваджень щодо недоброчесних осіб серед викладацького складу й адміністрації вишів, але загальна кількість таких справ, на жаль, більша.

"Факт відкриття кримінальних справ – це чіткий сигнал: корупції у вищій освіті України немає місця. Тож МОН позбавлено цілий ряд закладів вищої освіти їх ліцензій на провадження освітньої діяльності. Географія випадків дуже широка: від Запоріжжя до Ужгорода, від Миколаєва до Львова. Ми продовжуємо боротьбу із недоброчесними ділками, які дискредитують вищу освіту своїми фейковими "закладами", які у 2023-2024 масово зараховували чоловіків призовного віку (особливо віком 30+ і часто в порушення ліцензійних обсягів), абсолютно публічно заявляючи про свої розцінки за такі дії. Такої профанації системи вищої освіти МОН терпіти не буде", – заявив Михайло Винницький.

Нагадаємо, Винницький пропонує підвищити вартість навчання у ВНЗ України і зробити європейські ціни. Міністерство освіти і науки України пропонує створити систему співфінансування освітнього процесу.

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