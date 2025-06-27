Саморобна петарда вибухнула у 17-річного студента в руках: чому йому загрожує в’язниця

Речові докази / © Поліція Львівської області

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В Львівській області 17-річний хлопець отримав тяжкі травми, намагаючись виготовити петарду. Саморобний вибуховий пристрій здетонував просто в нього в руках — юнак втратив частини двох пальців, дістав поранення ока та обличчя.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Інцидент стався ввечері 26 червня. Постраждалий — студент другого курсу одного з фахових коледжів — перебував у власному гаражі, де намагався зібрати петарду з використанням хімічних речовин. У процесі виготовлення стався вибух.

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Медики, які прибули на виклик, діагностували в підлітка проникаюче поранення ока, множинні травми обличчя та рук, а також часткову ампутацію двох пальців. Його госпіталізували.

Під час огляду гаража поліцейські вилучили хімічні речовини, колби, посудини та інші елементи, які юнак застосовував для виготовлення саморобного пристрою.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263-1 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення вибухових речовин чи пристроїв. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, на Львівщині патрульні збили неповнолітнього. Пішохід вижив, але потрапив до лікарні.

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