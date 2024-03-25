Самостійно прийти до ТЦК без повістки від 1 квітня: ситуації, коли потрібно з'явитися до військкомату

Військовозобов'язані, призовники та резервісти мають самостійно прийти в ТЦК у декількох випадках.

Допоки законопроєкт про мобілізацію не ухвалено та нові правила не набрали чинності, в Україні діють чинні положення щодо військового обліку, затвердженого Порядком проведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, законами про мобілізаційну підготовку та військовий обов’язок. Згідно із ним існують підстави, за яких чоловіки мають приходити в ТЦК без повістки самостійно.

Про це йдеться у матеріалі NV.

Окрім отримання дозволу на зміну місця проживання в іншій адміністративній одиниці України, самостійно прийти до ТЦК потрібно у таких випадках:

для зняття з військового обліку у разі виїзду за кордон на строк понад три місяці;

у термін 7 днів для взяття на військовий облік після прибуття на нове місце проживання;

в семиденний строк повідомляти про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

для повідомлення про втрату військово-облікового документа;

для звіряння особистих даних з обліковими даними ТЦК (не рідше одного разу на п’ять років);

для щорічного подавання (до 1 жовтня) до ТЦК документів, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Без повістки в ТЦК: хто мають з’явитися військовозобов'язані, призовники та резервісти.

Нагадаємо, Верховна Рада вже підтримала законопроєкт № 10449 про мобілізацію у першому читанні. Наприкінці лютого 2024 року народні обранці почали розглядання тексту документа до другого читання. У деяких положеннях проєкту закону про мобілізацію йдеться і про правила ведення війскового обліку та оповіщення населення. Друге читання законопроєкту з внесеними змінами нардепи можуть провести до кінця березня.

Напередодні Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ВР не підтримав пропозицію щодо надання відстрочки для прокурорів органів прокуратури та деяких чиновників.

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