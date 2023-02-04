Самостійно вже не дихала: у Львові врятували дівчинку з критичною вадою серця

Немовля госпіталізували з діагнозом, який виявляють лише у 3% дітей.

Кардіохірурги Лікарні Святого Миколая у Львові врятували немовля з критичним аортальним стенозом. Дівчинку доправила швидка, вона самостійно вже не дихала. Її врятували, провівши операцію Росс-Конно - одне з найскладніших втручань на серці у немовлят.

Таких операцій у місті ще не робили, інформує Перше медичне об'єднання Львова.

Мама пацієнтки Марічки якраз готувалася до виписки з пологового будинку в Мукачево. Але на третю добу лікарі почули шум у серці дитини. Її поклали в реанімацію, а згодом відправили у львівську лікарню.

Обстежживши дитину, лікарі виявили в неї фракцію викиду, показник ефективності роботи серцевого м’яза - 16% за норми 60-70%. Дівчинку з діагнозом, який зустрічається лише у 3% дітей, спеціалісти вирішили оперувати в два етапи.

"Спершу методом балонної вальвулопластики клапану лікарі стабілізували функцію лівого шлуночка. Простими словами, через маленький прокол артерії на нозі завели катетер з балончиком. Так медики розширили аортальний клапан", - йдеться в повідомленні.

Лікарі Львова провели унікальну операцію

Після втручання лікарів фракція лівого шлуночка відновилася до 35-40%. Але дитина все ще перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Отвір клапана серця був надто малим, тому дівчинка не могла самостійно дихати. Тож, заради порятунку маля, медики зважилися виконати надскладну операцію Росс-Конно.

"На цьому етапі лікарі виконали заміну аортального клапана її власним клапаном легеневої артерії. Тоді - розширили зону під аортальним клапаном та реімплантували коронарні артерії в уже новий аортальний клапан. А на місці легеневого клапана вшили штучний судинний протез з клапаном усередині. Операція зайняла понад 7 годин", - повідомили в лікарні.

Післяопераційний період минув без ускладнень. На восьмий день Марічку вже від'єднали від апарату ШВЛ, а ще за тиждень – із реанімації перевели у палату відділення дитячої кардіохірургії. На 21-й день немовля виписали з лікарні.

Львівські лікарі провели унікальну операцію

Життя Марічці рятували хірург Андрій Пилипець, інтервенційний кардіолог Дмитро Беш, анестезіологи Софія Ткач, Михайло Микитин і Сергій Шиш, кардіологи Христина Качур та Ольга Пастернак, перфузіологи Василь Ключик та Людмила Чопик під керівництвом заввідділення дитячої кардіохірургії Олександра Ячніка.

Раніше ми повідомляли, що в Херсонській обласній клінічній лікарні провели першу після звільнення міста успішну операцію на серці. Лікар-кардіолог з Одеси, який прибув на поміч херсонським медикам, провів успішне стентування коронарних судин 71-річному пацієнтові.

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